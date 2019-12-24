Главу МВД Татарстана наказали после учений полицейских со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил уволить непосредственных организаторов учений полицейских с участием школьников в Тукаевском районе РТ, а главу республиканского ведомства Артема Хохорина - наказать.
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - приводит цитату Колокольцев РИА Новости.
Напомним, что видеозапись учений в школьном дворе появилась в сети в минувшее воскресенье, после инцидента по собственному желанию уже уволилась начальник отдела образования по Тукаевскому району.
комментарии
Почему голову не уволили?
Горшок заступился?
Нам ее прошумели родные края
Никого не боясь ничего не тая
Разливается видео твоя и моя