Главу МВД Татарстана наказали после учений полицейских со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил уволить непосредственных организаторов учений полицейских с участием школьников в Тукаевском районе РТ, а главу республиканского ведомства Артема Хохорина - наказать.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - приводит цитату Колокольцев РИА Новости.

Напомним, что видеозапись учений в школьном дворе появилась в сети в минувшее воскресенье, после инцидента по собственному желанию уже уволилась начальник отдела образования по Тукаевскому району.