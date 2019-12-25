Трех сотрудников МВД Татарстана уволили за «разгон митинга» со школьниками

Министерство внутренних дел Татарстана завершило проверку по факту учений с привлечением школьников в Новотроицкой средней школе. Принято решение уволить из органов внутренних дел нескольких сотрудников.

Свой посты потерял старший оперативный дежурный дежурной части ОМВД Тукаевского района Рустем Латыпов – за необоснованное решение перенести учения на территорию школы (напомним, ранее сообщалось, что изначально занятия должны были пройти в парке) и привлечение к ним девятиклассников.

Из органов уволен врио замначальника полиции ОМВД по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов – за ненадлежащий контроль за организацией и проведением учений. Отмечается также, что он предоставил в республиканское МВД недостоверную информацию об обстоятельствах случившегося.

Начальник ОМВД Тукаевского района Марат Вагапов уволен за «самоустранение от осуществления контроля за проведением ТСЗ».

В МВД республики также сообщили, что о неполном служебном соответствии предупреждены пять человек. Напомним, вчера такое предупреждение от главы МВД России получил глава республиканского министерства внутренних дел Андрей Хохорин.

Скандальные учения с привлечением школьников прошли 20 декабря на территории Новотроицкой школы в Тукаевском районе. Изначально сообщалось, что тактико-строевые занятия проводила Росгвардия, однако в управлении опровергли свою причастность к случившемуся. В понедельник стало известно, что начальник отдела образования района уволился по собственному желанию.