Росгвардия Татарстана прокомментировала появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в селе Новотроицкое Тукаевского района якобы сотрудники Росгвардии провели учения с привлечением школьников и отработали на них действия в условиях массовых беспорядков.

Видео учений опубликовал на своей странице в Facebook председатель профсоюза «Альянс Учителей» в РТ Раушан Валиуллин. «Школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки», - написал Валиуллин.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии Татарстана.

В ведомстве также отметили, что распространение недостоверной информации «свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии».