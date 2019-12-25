В РТ мать участника учений с МВД подала заявление на женщину, опубликовавшую видео

Мать одного из девятиклассников, участвовавших в учениях с полицией в Новотроицкой школе, Резеда Шмелева подала заявление на Екатерину Пантелееву, опубликовавшую ставшее скандальным видео в социальных сетях.

Г-жа Шмелева, председатель ТОС Новотроицкого сельского поселения, заявила, что на видео был ее сын, пусть лица и не видно, но его можно узнать – поэтому публикацию видео она расценила как разглашение персональных данных, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, вчера стало известно о том, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился уволить организаторов учений, а министру МВД Татарстана Андрею Хохорину выписать предупреждение о неполном служебном соответствии. В понедельник заявление по собственному желанию написала начальник отдела образования по Тукаевскому району.

Известно, что к Екатерине Пантелеевой в понедельник вечером приходила полиция. В МВД РТ заявили, что женщина была опрошена в рамках служебной проверки для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего.