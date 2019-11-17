Протестующие казанцы с Танкодрома рассказали, какого благоустройства они хотят

Сегодня жители района Танкодром вышли на пикет против благоустройства, которое запланировано на участке от Танковой до Даурской улицы.

Как рассказали корреспонденту Prokazan.ru инициаторы пикета, нынешний проект не устраивает казанцев. У активистов появились собственные предложения по благоустройству:

Артем Кондратьев, местный житель, собственник дома: "Во-первых, это установка шумозащитного ограждения вдоль проспекта Универсиады, вместо проекта благоустройства с изъятием земельных участков у собственников СНТ.

Во-вторых, изменение проекта благоустройства путём разделения земель СНТ "Любитель" на "нижнюю" и "верхнюю" части линией разграничения - посередине участков. Нижнюю часть участков, вдоль проспекта Универсиады, изъять под благоустройство, верхнюю часть сохранить за собственниками участков, так как частные жилые и садовые дома расположены на верхней части земель садового общества".

Напомним, что проект, предложенный городскими властями, включает организацию парковой зоны от Танковой до Даурской, обустройство велодорожек и пешеходных зон. При этом планируется изъять часть домов, расположенных на благоустраиваемой территории.

Артем Кондратьев, местный житель, собственник дома: "Если наши предложения будут отвергнуты, то это свидетельствует о намерении любой ценой отнять землю и лишить людей имущества а не о намерении привести этот участок в благоприятный вид".