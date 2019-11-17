Танки в городе: казанцы вышли на пикет против благоустройства

17 ноября жители района Танкодром вышли на массовый пикет против благоустройства склона между улицами Танковая и Даурская.

На днях с жителями встретился глава Советского района Казани, в ходе встречи инициативной группе представили проект благоустройства. Однако жители района остались крайне недовольными некоторыми идеями:

Казанцы высмеяли велосипедистов в тулупах,которые изображены на проекте благоустройства.

"Власти на своем проекте видят велосипедистов в тулупах, шапках, с авоськами зимой! У нас не Амстердам и тепло лишь 5 месяцев в году!" - возмущаются казанцы.

Ранее жители района просили отремонтировать дороги во дворах, однако в ответ получали: "денег нет", говорят инициаторы пикета. Также местные жители возмущены планами снести дома на склоне и построить дорогу.