Вдоль проспекта Универсиады в Казани появится новая парковая зона

Новую парковую зону с пешеходными и велодорожками предлагается организовать в Казани вдоль проспекта Универсиады, на участке от улицы Даурская до улицы Танковая. Об этом рассказали в мэрии города.

Известно, что на этом участке не будет многоэтажных домов и торговых объектов.

"Территория склона сложная, и застраивать ее нельзя, тем более стихийной застройкой, которая не предполагает проектирования, геодезических и геологических исследований, предпроектных работ. Хаотичная застройка здесь может привести к сползанию склона, это опасно", – объяснила Анастасия Латыпова, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства.

Благоустроенная территория станет для микрорайона естественным зеленым буфером между магистралью и жилыми домами и соединится с обновленным парком "Комсомолец". Здесь организуют велосипедные и пешеходные дорожки, высадят кустарники и деревья. В будущем дорожки свяжут зеленые территории от Деревни Универсиады к Горкинско-Ометьевскому лесу – через новый парк, парк "Комсомолец", через улицу Мавлютова. Они будут вести также к станции метро "Аметьево" и станции метро "Проспект Победы" – через бульвар по улице Парина.