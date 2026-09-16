ЖКХ под контроль государства: с таким призывом выступила ЛДПР

Представители ЛДПР заявили о необходимости усилить контроль собственников за расходованием средств и работой управляющих организаций. Поводом стали обращения жильцов многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Московского городского отделения ЛДПР.

В партии отметили, что собственники обязаны оплачивать содержание дома, коммунальные услуги и капитальный ремонт, однако, по мнению представителей ЛДПР, фактически почти не могут влиять на результат и добиваться ответственности за качество управления. В партии считают, что чем больше финансовый поток в жилищно-коммунальной сфере, тем дороже гражданам обходится недостаток контроля.

С жильцами проблемных жилых комплексов встретился кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Александр Ханкеев. Собственники столичного жилого комплекса «Большая семерка» рассказали, что создали товарищество собственников жилья, но уже второй год не могут начать работу.

По словам жильцов, управляющая компания, которая перешла дому от застройщика, не позволяет дому перейти под управление товарищества. Они утверждают, что компания подделывает протоколы общих собраний, согласно которым собственники якобы не хотят менять способ управления.

Жители также сообщили о проблемах с пожарной сигнализацией. По их словам, она не работает, а лифты могут отключить из-за долгов управляющей компании. На похожие сложности с пожарной безопасностью и падающую фасадную плитку пожаловались жители жилого комплекса «Сильвер».

Александр Ханкеев заявил, что готовит официальные запросы в надзорные органы. Координатор Московского городского отделения ЛДПР, юрист Роман Крастелев отметил, что подобные ситуации возникают не только в Москве, но и в других регионах. По его словам, средства с жителей собирают регулярно, а ответственность между управляющими компаниями и контролирующими органами часто остается размытой.

Для решения проблемы ЛДПР предлагает упростить порядок отзыва лицензий у управляющих организаций, которые нарушают требования или длительное время находятся в «красной зоне» рейтинга.

Отдельно представители партии указали на переплаты по тарифам. По данным Федеральной антимонопольной службы, за период с 2023 по 2025 год в тарифы необоснованно включили около 103 млрд рублей. В ЛДПР предлагают возвращать такие переплаты напрямую потребителям через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ или многофункциональные центры без подачи заявления.

Также партия выступает за введение моратория на повышение тарифов. В ЛДПР считают, что рост платежей не должен происходить, пока граждане не видят сопоставимого улучшения качества коммунальных услуг.

Изменения предлагается внести и в сферу капитального ремонта. В 2026 году минимальный размер взноса в Москве составляет 32,63 рубля за квадратный метр. Для квартиры площадью 60 квадратных метров это около 23,5 тыс. рублей в год.

Представители партии указывают, что здания перед включением в план капитального ремонта не всегда проходят проверку на аварийность. Из-за этого средства могут направляться на дома, которые подлежат расселению.

ЛДПР предлагает проводить обязательное техническое обследование зданий до начала финансирования работ. Также партия выступает за создание единого цифрового паспорта каждого дома, где будут указаны сметы, сроки, подрядчики и акты приемки.

Материальную ответственность за некачественный капитальный ремонт предлагается возложить на оператора и подрядные организации.

Размещенный материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва от города Москвы по Центральному одномандатному избирательному округу №207 Романа Евгеньевича Крастелева.

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