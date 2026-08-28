Не у нас

Водителям сняли вопрос, как быстро охладить салон авто

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

После долгой стоянки автомобиля на солнце не стоит сразу включать кондиционер на максимальную мощность. Сначала салон нужно проветрить, чтобы выпустить раскаленный воздух, сообщает njcar.ru.

Для начала рекомендуется открыть боковые окна. После этого можно запустить двигатель и немного подождать либо начать движение, если дорожная обстановка позволяет.

При движении встречный поток воздуха быстрее вытеснит жар из салона. Обычно на такое проветривание хватает двух-трех минут.

Когда температура внутри автомобиля станет ближе к уличной, окна можно закрыть и включить кондиционер. В этом случае системе будет легче охладить салон, а прохлада появится быстрее.

Еще одно правило касается завершения поездки. Примерно за пять минут до остановки стоит выключить охлаждение, но оставить вентилятор включенным.

Такой прием помогает просушить испаритель, на котором во время работы кондиционера скапливается влага. Если сразу заглушить двигатель, внутри системы может остаться сырость, а затем появиться неприятный запах.

Постепенное отключение охлаждения также делает выход из машины более комфортным. Температура в салоне повышается не резко, поэтому жара на улице ощущается менее контрастно.

Если кондиционер стал хуже охлаждать воздух, стоит проверить салонный фильтр. Со временем он забивается пылью и хуже пропускает поток воздуха.

Также причиной слабого охлаждения может быть недостаток хладагента. В таком случае климатической системе потребуется обслуживание.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

18 часов назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

чем отмыть грибок в ванной между плитками

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

сухое выравнивание пола в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

21 час назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Новости Татарстана
47 минут назад

Сильный ветер и до +18 градусов ожидаются в Татарстане 28 августа

В пятницу в Татарстане ожидается переменная обл...

Технологии

21 минуту назад

Более 100 компаний призвали защищаться от ИИ-угроз с помощью ИИ

Интересное в Казани

23 часа назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Технологии

53 минуты назад

Более половины россиян сталкивались с кибератаками, выяснила СберСтрахование

Не у нас

час назад

Автоэксперт Целиков узнал, откуда в РФ поступают авто глобальных марок
В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали...
Новости Казани
час назад

В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали флаг Татарстана

Не у нас

час назад

Физики создали новую форму материи под названием «море Ферми»

Не у нас

час назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Технологии

час назад

Asus анонсировала OLED-мониторы Ace с частотой обновления до 720 Гц
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться