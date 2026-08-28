Водителям сняли вопрос, как быстро охладить салон авто

После долгой стоянки автомобиля на солнце не стоит сразу включать кондиционер на максимальную мощность. Сначала салон нужно проветрить, чтобы выпустить раскаленный воздух, сообщает njcar.ru.

Для начала рекомендуется открыть боковые окна. После этого можно запустить двигатель и немного подождать либо начать движение, если дорожная обстановка позволяет.

При движении встречный поток воздуха быстрее вытеснит жар из салона. Обычно на такое проветривание хватает двух-трех минут.

Когда температура внутри автомобиля станет ближе к уличной, окна можно закрыть и включить кондиционер. В этом случае системе будет легче охладить салон, а прохлада появится быстрее.

Еще одно правило касается завершения поездки. Примерно за пять минут до остановки стоит выключить охлаждение, но оставить вентилятор включенным.

Такой прием помогает просушить испаритель, на котором во время работы кондиционера скапливается влага. Если сразу заглушить двигатель, внутри системы может остаться сырость, а затем появиться неприятный запах.

Постепенное отключение охлаждения также делает выход из машины более комфортным. Температура в салоне повышается не резко, поэтому жара на улице ощущается менее контрастно.

Если кондиционер стал хуже охлаждать воздух, стоит проверить салонный фильтр. Со временем он забивается пылью и хуже пропускает поток воздуха.

Также причиной слабого охлаждения может быть недостаток хладагента. В таком случае климатической системе потребуется обслуживание.

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