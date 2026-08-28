Автоэксперт Целиков узнал, откуда в РФ поступают авто глобальных марок

За первые семь месяцев 2026 года в России поставили на учет 101,3 тысячи новых автомобилей глобальных марок. Из них почти 67 тысяч машин, или 65,7 процента, были произведены на заводах в Китае, сообщает Motor.ru.

Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его оценке, поставки автомобилей известных мировых брендов в Россию все сильнее смещаются в сторону китайской сборки.

Особенно заметна эта тенденция у Nissan. Из 4 276 зарегистрированных в России автомобилей этой марки 97 процентов прибыли из Китая.

Почти такой же показатель зафиксирован у Volkswagen. Из 6 059 машин бренда 96 процентов были собраны на китайских предприятиях.

На третьем месте по доле китайской сборки оказалась Skoda. Среди 3 130 автомобилей этой марки 95 процентов пришлись на машины, произведенные в КНР.

Высокий показатель также у Mazda. Из 14 821 зарегистрированного автомобиля 94 процента были китайской сборки.

У Toyota, которая стала лидером по объему среди перечисленных марок, доля машин из Китая составила 89 процентов. Всего за семь месяцев в России зарегистрировали 20 356 новых автомобилей этой марки.

Среди премиальных брендов высокий показатель отмечен у Audi. Из 7 135 автомобилей 85 процентов были собраны в Китае.

У корейских и немецких марок доля ниже: у KIA она составила 66 процентов, у Hyundai — 46 процентов, у BMW — 44 процента. У Honda показатель достиг 42 процентов.

Исключением стал Mercedes-Benz. Из 6 059 зарегистрированных автомобилей этой марки только около 5 процентов имели китайское происхождение.

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