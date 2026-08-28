Не у нас

Автоэксперт Целиков узнал, откуда в РФ поступают авто глобальных марок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

За первые семь месяцев 2026 года в России поставили на учет 101,3 тысячи новых автомобилей глобальных марок. Из них почти 67 тысяч машин, или 65,7 процента, были произведены на заводах в Китае, сообщает Motor.ru.

Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его оценке, поставки автомобилей известных мировых брендов в Россию все сильнее смещаются в сторону китайской сборки.

Особенно заметна эта тенденция у Nissan. Из 4 276 зарегистрированных в России автомобилей этой марки 97 процентов прибыли из Китая.

Почти такой же показатель зафиксирован у Volkswagen. Из 6 059 машин бренда 96 процентов были собраны на китайских предприятиях.

На третьем месте по доле китайской сборки оказалась Skoda. Среди 3 130 автомобилей этой марки 95 процентов пришлись на машины, произведенные в КНР.

Высокий показатель также у Mazda. Из 14 821 зарегистрированного автомобиля 94 процента были китайской сборки.

У Toyota, которая стала лидером по объему среди перечисленных марок, доля машин из Китая составила 89 процентов. Всего за семь месяцев в России зарегистрировали 20 356 новых автомобилей этой марки.

Среди премиальных брендов высокий показатель отмечен у Audi. Из 7 135 автомобилей 85 процентов были собраны в Китае.

У корейских и немецких марок доля ниже: у KIA она составила 66 процентов, у Hyundai — 46 процентов, у BMW — 44 процента. У Honda показатель достиг 42 процентов.

Исключением стал Mercedes-Benz. Из 6 059 зарегистрированных автомобилей этой марки только около 5 процентов имели китайское происхождение.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

18 часов назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

откуда могут появиться тараканы

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

2 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

рефреш бровей в Красноярске

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

21 час назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки

Новости России

день назад

Капусту режу толстыми «стейками»: после духовки даже кочан уходит за один ужин
Новости Татарстана
46 минут назад

Сильный ветер и до +18 градусов ожидаются в Татарстане 28 августа

В пятницу в Татарстане ожидается переменная обл...

Технологии

19 минут назад

Более 100 компаний призвали защищаться от ИИ-угроз с помощью ИИ

Гид по Казани

19 часов назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

Технологии

51 минуту назад

Более половины россиян сталкивались с кибератаками, выяснила СберСтрахование

Не у нас

час назад

Физики создали новую форму материи под названием «море Ферми»
В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали...
Новости Казани
час назад

В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали флаг Татарстана

Не у нас

час назад

Водителям сняли вопрос, как быстро охладить салон авто

Не у нас

час назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Технологии

час назад

Asus анонсировала OLED-мониторы Ace с частотой обновления до 720 Гц
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться