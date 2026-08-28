Технологии

Asus анонсировала OLED-мониторы Ace с частотой обновления до 720 Гц

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Asus представила на выставке Gamescom 2026 линейку игровых мониторов Ace. Все три новинки оснащены OLED-экранами с высокой контрастностью и рассчитаны на киберспортсменов, сообщает Ferra.

Флагманская модель ROG Swift OLED PG259QWS Ace получила частоту обновления 720 Гц. При диагонали 24,5 дюйма она обеспечивает разрешение 1080p и пиковую яркость 1700 нит. Монитор поддерживает Dolby Vision и оснащён датчиком положения, который запоминает наклон и высоту.

Две другие модели — ROG Strix OLED XG259QDPG и XG259QDNS — предлагают частоты 560 Гц и 360 Гц соответственно. Они используют QD-OLED-панели с защитным покрытием.

Старшие модели поступят в продажу в начале четвёртого квартала 2026 года по цене 1099 и 699 долларов. Стоимость и сроки выхода младшей модели XG259QDNS пока не раскрыты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

2 часа назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

барьерная обработка от тараканов в квартире

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

реставрация старой кухни в Москве

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

21 час назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Новости Татарстана
48 минут назад

Сильный ветер и до +18 градусов ожидаются в Татарстане 28 августа

В пятницу в Татарстане ожидается переменная обл...

Не у нас

17 минут назад

Умар Нурмагомедов раскритиковал Мераба Двалишвили

Интересное в Казани

18 часов назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

Не у нас

час назад

Китайский спутник передал первые фото астероида 2016 HO3 с близкого расстояния

Не у нас

час назад

Новым главным тренером «Интер Майами» стал Кили Гонсалес
В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали...
Новости Казани
час назад

В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали флаг Татарстана

Не у нас

час назад

Автоэксперт Целиков узнал, откуда в РФ поступают авто глобальных марок

Не у нас

час назад

Физики создали новую форму материи под названием «море Ферми»

Не у нас

час назад

Водителям сняли вопрос, как быстро охладить салон авто
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться