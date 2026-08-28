Asus анонсировала OLED-мониторы Ace с частотой обновления до 720 Гц

Компания Asus представила на выставке Gamescom 2026 линейку игровых мониторов Ace. Все три новинки оснащены OLED-экранами с высокой контрастностью и рассчитаны на киберспортсменов, сообщает Ferra.

Флагманская модель ROG Swift OLED PG259QWS Ace получила частоту обновления 720 Гц. При диагонали 24,5 дюйма она обеспечивает разрешение 1080p и пиковую яркость 1700 нит. Монитор поддерживает Dolby Vision и оснащён датчиком положения, который запоминает наклон и высоту.

Две другие модели — ROG Strix OLED XG259QDPG и XG259QDNS — предлагают частоты 560 Гц и 360 Гц соответственно. Они используют QD-OLED-панели с защитным покрытием.

Старшие модели поступят в продажу в начале четвёртого квартала 2026 года по цене 1099 и 699 долларов. Стоимость и сроки выхода младшей модели XG259QDNS пока не раскрыты.