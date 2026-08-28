Более половины россиян сталкивались с кибератаками, выяснила СберСтрахование

Согласно исследованию СберСтрахования, кибератаки затронули более половины жителей России. 34% респондентов сообщили о взломе их аккаунтов, еще 19% — об утечке личных данных.

Опрос показал, что чаще всего с киберугрозами сталкивались жители Кемерово (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%), а также Иркутска (66%). При этом 54% участников заявили, что взлом сервиса, утечка информации или длительный сбой подорвут их доверие к бизнесу.

Для 67% опрошенных сведения о защите ИТ-систем компании напрямую влияют на решение пользоваться ее услугами. Еще 16% обращают на это внимание при выборе финансовых и медицинских сервисов, а 12% — если компания запрашивает персональные данные. 62% респондентов готовы платить больше за товары и услуги, если уверены в цифровой устойчивости бизнеса.

Владимир Шилин, исполнительный директор направления корпоративного страхования СберСтрахования, отметил, что клиенты ждут от компаний быстрого восстановления сервисов (66%), усиления защиты (18%), оперативного уведомления о происшествии (17%) и открытого информирования об устранении последствий (16%). В ответ на эти ожидания СберСтрахование предлагает продукт, который оплачивает работу специалистов по информационной безопасности для локализации угрозы и восстановления работы.