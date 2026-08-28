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Китайский спутник передал первые фото астероида 2016 HO3 с близкого расстояния

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Китайский аппарат «Тяньвэнь-2» передал первый с...
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Китайский аппарат «Тяньвэнь-2» передал первый снимок астероида 2016 HO3, известного также как Камоалева. Фотография была сделана 2 июля 2026 года с расстояния около 20 километров, сообщает CNSA.

Камоалеву называют квазиспутником Земли. Этот объект обращается вокруг Солнца, но движется по траектории, близкой к земной орбите.

Миссия «Тяньвэнь-2» стартовала 29 мая 2025 года с космодрома Сичан. За время перелета аппарат преодолел около 1 миллиарда километров.

По данным Китайского национального космического управления, путь до цели занял примерно 400 дней. После сближения с астероидом станция начала его научное изучение.

Первое оптическое обнаружение Камоалевы произошло 6 июня 2026 года. Позднее, 19 июня, аппарат приблизился к объекту примерно на 2 тысячи километров.

Затем «Тяньвэнь-2» сократил расстояние до 20 километров и выполнил съемку. С 2 июля зонд работает в районе астероида и проводит наблюдения.

Диаметр Камоалевы оценивают примерно в 40–100 метров. Из-за небольших размеров он может стать одним из самых малых астероидов, которые изучал космический аппарат.

Задачи миссии включают исследование состава и строения объекта. Ученые хотят понять, является ли Камоалева единым телом или скоплением обломков.

Также планируется выяснить, есть ли в веществе астероида следы воды и как менялась его орбита. Отдельный интерес вызывает версия о возможном лунном происхождении Камоалевы.

«Тяньвэнь-2» должен взять образцы грунта с астероида и доставить их на Землю. Полученные материалы помогут проверить гипотезу о том, что объект может быть фрагментом Луны.

Работа у Камоалевы рассчитана примерно на 9 месяцев. После этого аппарат направится к комете главного пояса 311P, расположенной за орбитой Марса.

Перед дальнейшим полетом зонд должен сбросить капсулу с образцами во время пролета рядом с Землей. Комета 311P интересует исследователей из-за необычного пылевого хвоста, расходящегося в нескольких направлениях.

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