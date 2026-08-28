Сильный ветер и до +18 градусов ожидаются в Татарстане 28 августа

Последняя пятница августа в Татарстане будет прохладной, но без дождей. Синоптики Гидрометцентра республики обещают переменную облачность, а небо, скорее всего, останется сухим.

Ветер подует с севера и северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 14 метров — это уже довольно ощутимо, так что зонт не понадобится, а вот легкий головной убор может улететь.

Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов. Для конца августа это близко к норме: утром будет особенно свежо, а после полудня станет комфортно для прогулок. Синоптики советуют одеваться многослойно.

Такая погода продержится до конца недели, а в выходные, по предварительным данным, станет еще прохладнее. Следите за обновлениями прогноза, чтобы не попасть под неожиданный дождь.