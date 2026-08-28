Новости Казани

В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали флаг Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани из 300 кг чак-чака сделали флаг Татарс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани поставили новый гастрономический рекорд России: огромный флаг Татарстана собрали из 300 килограммов чак-чака. Полотно размером два на три метра представил основатель «Туган авылым» Радик Абдрахманов. Сладкое полотно приурочили к празднованию Дня города и республики.

Абдрахманов рассказал, что татары любят встречать гостей и делают это с теплотой. Комплекс каждый год в годовщину открытия ставит гастрорекорды, в этот раз выбрали именно флаг.

Казанцы в соцсетях разделились. Одни назвали идею необычной и красивой, другие — бессмысленной. «Плюс один бессмысленный повод для гордости», — написал один из пользователей. Другие возражают: «Иногда праздник — просто праздник». Нашлись и те, кто предложил вместо чак-чака починить канализацию.

Месяц назад в Казани уже устанавливали рекорд с чак-чаком — у «Чаши» собрали башню. Правда, некоторые горожане ждали настоящую башню из десерта, а увидели брикеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

16 часов назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

как избавиться от соседских тараканов

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

рихтовка порога в Москве

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

20 часов назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Технологии
21 минуту назад

Российская платформа «Барраж-2» появится в 2028 году

В 2028 году в России представят стратосферную п...

Технологии

53 минуты назад

Отключение индексации поиска в Windows 11 ускорит работу ОС

Интересное в Казани

23 часа назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

Новости Татарстана

6 часов назад

Лагерь "Аркадаш" в Татарстане собрал молодежь из 14 стран
В Татарстане назвали размеры доплат к пенсии за...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане назвали размеры доплат к пенсии за заслуги

Технологии

8 часов назад

МТС и ФПК оснастят поезда усилителями сигнала до конца 2026 года

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга на конференции в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ
GTA 6 после 27-минутного показа: PS5 вряд ли вы...
Технологии
6 часов назад

GTA 6 после 27-минутного показа: PS5 вряд ли выдаст больше 30 FPS