В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали флаг Татарстана

В Казани поставили новый гастрономический рекорд России: огромный флаг Татарстана собрали из 300 килограммов чак-чака. Полотно размером два на три метра представил основатель «Туган авылым» Радик Абдрахманов. Сладкое полотно приурочили к празднованию Дня города и республики.

Абдрахманов рассказал, что татары любят встречать гостей и делают это с теплотой. Комплекс каждый год в годовщину открытия ставит гастрорекорды, в этот раз выбрали именно флаг.

Казанцы в соцсетях разделились. Одни назвали идею необычной и красивой, другие — бессмысленной. «Плюс один бессмысленный повод для гордости», — написал один из пользователей. Другие возражают: «Иногда праздник — просто праздник». Нашлись и те, кто предложил вместо чак-чака починить канализацию.

Месяц назад в Казани уже устанавливали рекорд с чак-чаком — у «Чаши» собрали башню. Правда, некоторые горожане ждали настоящую башню из десерта, а увидели брикеты.