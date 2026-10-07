Вирусолог оценил версию о выносе чумы из лаборатории
Смерть сотрудницы Иркутского противочумного института вызвала обсуждение возможного лабораторного заражения. Роспотребнадзор сообщал, что у женщины выявили пневмонию неустановленной этиологии, а исследования не нашли микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, пишет Сиб.фм.
Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов пояснил, что помещения, где работают с опасными возбудителями, изолированы от внешней среды. По его словам, в таких зонах применяют герметичные ограждающие конструкции и специальную вентиляцию.
Специалист отметил, что внутри так называемой «грязной» зоны поддерживается небольшое отрицательное давление. Это нужно для дополнительной защиты и предотвращения выхода опасных материалов за пределы помещения.
Чепурнов также рассказал, что в подобных лабораториях отдельно контролируют отходы, стоки и состояние сотрудников. При любой аварийной ситуации работник обязан немедленно сообщить о случившемся руководителю подразделения или дежурному.
После этого помещение обрабатывают, а сотрудника осматривают медики. Если появляется даже минимальное подозрение на заражение, человека направляют в специализированный стационар.
Версию о разбитой стеклянной пробирке вирусолог назвал маловероятной для современной лаборатории. По его словам, такие процедуры давно не используются в прежнем виде.
Чепурнов пояснил, что опасные материалы сейчас исследуют в специальных боксах. В том числе применяются герметичные перчаточные системы с отрицательным давлением.
При этом специалист отметил, что полностью исключить человеческий фактор невозможно. Поэтому безопасность выстраивается сразу на нескольких уровнях: за счет изоляции помещений, очистки воздуха, обеззараживания отходов и постоянного медицинского контроля персонала.
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