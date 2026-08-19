Сыроварню на Черном озере в Казани закрыли на два месяца из-за нарушений
Сыроварня на Черном озере в Казани приостановила работу на два месяца. Судебные приставы опечатали вход в заведение после проверки Роспотребнадзора.
Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое обследование и нашли нарушения требований к организации питания населения. Какие именно — не уточняется, но этого хватило, чтобы закрыть кафе на 60 суток.
Как сообщили в ГУФССП по Татарстану, двери сыроварни опечатаны. Вернуться к работе заведение сможет только после устранения всех нарушений.
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