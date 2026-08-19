Технологии

Honor готовит складной смартфон с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и батареей на 7000 мА·ч

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По данным инсайдеров, Honor ведет разработку складного смартфона с внутренним и внешним дисплеями. Устройство якобы будет тестироваться с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Согласно слухам, новинка получит внутренний 7,6-дюймовый экран и внешний 5,5-дюймовый. Корпус, вероятно, будет с горизонтальным блоком камер. Основная камера — тройная с главным сенсором на 200 Мп. Емкость аккумулятора составит 7000 мА·ч.

Сроки появления устройства в продаже и его цена пока не раскрываются.

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