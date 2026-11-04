Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

Чешский хоккейный союз намерен провести консультации с представителями правительства по вопросу допуска российских спортсменов на международные соревнования. В частности, обсуждаться будет возможность не выдавать визы хоккеисткам сборной России, которые должны выступить на юниорском чемпионате мира в Остраве. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на заявление чешской федерации.

Поводом для обсуждения стало решение Спортивного арбитражного суда, который признал право российских хоккейных сборных участвовать в международных турнирах. После этого представители ряда европейских стран выступили против возвращения российских команд на соревнования.

В частности, хоккейные федерации Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Латвии объявили о нежелании проводить встречи с российскими спортсменами на чемпионатах мира.

Чешская сторона выразила солидарность с позицией этих государств и допустила возможность аналогичных действий.

В Чешском хоккейном союзе пояснили, что сейчас первоочередной задачей является урегулирование ситуации вокруг чемпионата мира среди девушек младше 18 лет. Соревнования запланированы на январь 2027 года в чешской Остраве.

Представители организации намерены 5 ноября встретиться с членами правительства и обсудить действующие ограничения на въезд российских спортсменов.

Особое внимание планируется уделить юридическим основаниям для возможного отказа в оформлении виз участницам российской национальной команды.

В федерации также сообщили, что уже получают обращения от российской стороны, связанные с выполнением решения спортивного арбитража и возвращением сборных на международную арену.

Чешским спортивным чиновникам предстоит рассмотреть поступившие требования и определить дальнейший порядок действий.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд отменил ограничения, препятствовавшие участию российских хоккейных сборных в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея.

Решение касается турниров сезона 2026/2027, включая взрослые и молодежные чемпионаты мира.

Международная федерация хоккея заявила, что намерена выполнить постановление арбитража, однако обратила внимание на организационные сложности, связанные с возвращением российских команд.

В частности, необходимо решить вопросы безопасности, размещения спортсменов, транспортного сообщения и возможного пересмотра состава участников соревнований.

Мужской чемпионат мира 2027 года запланирован на период с 13 по 30 мая. Матчи должны состояться в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм.

Сборная Чехии первоначально включена в группу В, где ее соперниками должны стать команды Канады, США, Дании, Словакии, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Таким образом, вопрос участия российских хоккеистов в международных соревнованиях остается предметом обсуждений. Чешская федерация поддерживает позицию ряда европейских стран, выступающих против возвращения России, и намерена отдельно согласовать с правительством возможность применения визовых ограничений.

Может быть интересно: