Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка

В Италии из обычного риса готовят закуску, которая способна удивить даже любителей картофельных крокетов. Снаружи — хрустящая золотистая корочка, а внутри — мягкий рис и расплавленный сыр, который аппетитно тянется при разломе.

Такие шарики называются аранчини. Особенно популярны они на Сицилии, где их готовят с разными начинками: мясным рагу, овощами, сыром. Для домашнего варианта достаточно риса, моцареллы и нескольких простых ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 рисовых шариков:

круглозёрный рис — 250 г;

вода или овощной бульон — 650–700 мл;

моцарелла для пиццы — 120 г;

твёрдый сыр — 40 г;

сливочное масло — 20 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 50 г;

панировочные сухари — 100 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Лучше выбирать рис с высоким содержанием крахмала, например арборио. Он хорошо склеивается и помогает шарикам сохранять форму.

Как приготовить итальянские рисовые шарики с сыром

Промойте рис один раз или используйте без промывания, если это рис для ризотто. Сильное промывание удаляет крахмал, необходимый для формирования шариков. Переложите рис в кастрюлю, залейте водой или бульоном, немного посолите и варите на небольшом огне до мягкости. Жидкость должна практически полностью впитаться. Добавьте сливочное масло и мелко натёртый твёрдый сыр. Тщательно перемешайте. Распределите рис тонким слоем по широкой тарелке, дайте ему остыть и уберите в холодильник примерно на час. Масса должна стать холодной и достаточно липкой. Нарежьте моцареллу кубиками размером около 1,5 см. Возьмите примерно две столовые ложки риса, расплющите на ладони и положите в центр кусочек моцареллы. Соедините края рисовой массы и сформируйте плотный шарик, полностью закрывая сыр. Подготовьте три тарелки: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями. Обваляйте каждый шарик сначала в муке, затем окуните в яйцо и покройте сухарями. Налейте в небольшую глубокую кастрюлю растительное масло слоем, достаточным для погружения шариков, и разогрейте до 170–175 °C. Осторожно опускайте шарики в масло небольшими партиями. Жарьте примерно 3–5 минут до равномерной золотистой корочки. Переложите готовые аранчини на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте горячими, когда моцарелла внутри ещё мягкая и тягучая.

Почему рисовые шарики не разваливаются

Главный секрет — правильно приготовленный рис. Он должен быть мягким, достаточно влажным и клейким, но без избытка свободной жидкости.

Крахмал помогает рисинкам соединяться между собой, а охлаждение делает массу плотнее.

Если использовать рассыпчатый длиннозёрный рис, сформировать прочные шарики будет значительно сложнее.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед формированием аранчини обязательно полностью охладите рис. Из тёплой массы шарики получаются менее устойчивыми, а сыр может начать плавиться ещё до жарки. Холодный рис легче лепится и лучше удерживает начинку внутри.

Главная ошибка — слишком много сыра

Кажется, что чем больше моцареллы положить внутрь, тем вкуснее получится закуска. Но избыточное количество начинки может привести к тому, что шарики раскроются во время жарки.

Важно оставить вокруг сыра достаточно толстый слой риса.

Также необходимо тщательно соединять края, чтобы не оставалось трещин.

Если поверхность шарика неровная, слегка смочите ладони водой и ещё раз уплотните заготовку.

Какую моцареллу лучше выбрать

Для аранчини особенно удобна моцарелла для пиццы.

Она содержит меньше влаги, хорошо плавится и создаёт характерную тягучую начинку.

Свежая моцарелла в рассоле тоже подходит, но перед приготовлением её нужно тщательно обсушить.

Излишняя влага внутри шарика может привести к размягчению риса и повреждению панировки.

Как добиться хрустящей корочки

Для красивой корочки важны панировка и температура масла.

Если масло недостаточно горячее, сухари начнут активно впитывать жир, а шарики получатся тяжёлыми.

При слишком высокой температуре поверхность быстро потемнеет, пока сыр внутри ещё не успеет расплавиться.

Оптимальная температура — около 170–175 °C.

Не кладите слишком много шариков одновременно: это резко снижает температуру масла.

Можно ли приготовить аранчини в духовке

Да, хотя корочка получится менее выраженной, чем при жарке во фритюре.

Разложите подготовленные шарики на противне с пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и выпекайте при 200 °C примерно 20–25 минут.

В середине приготовления аккуратно переверните их для равномерного подрумянивания.

Готовность определяйте по золотистой корочке и полностью прогретой начинке.

Как приготовить в аэрогриле

Разогрейте аэрогриль до 190 °C.

Слегка сбрызните панированные шарики маслом и разложите в корзине одним слоем.

Готовьте около 12–16 минут, аккуратно перевернув в середине процесса.

Точное время зависит от размера шариков и особенностей прибора.

С чем подавать итальянские рисовые шарики

Аранчини хорошо сочетаются с томатными соусами.

Для быстрого варианта можно прогреть измельчённые томаты с чесноком, солью, небольшим количеством оливкового масла и сушёным базиликом.

Также подойдут соус маринара, томатный соус с орегано или лёгкий чесночный соус.

В качестве дополнения можно подать свежие овощи и зелень.

Можно ли использовать вчерашний рис

Да, если он был правильно приготовлен, быстро охлаждён и хранился в холодильнике.

Но рассыпчатый рис может плохо держать форму. В таком случае удобнее использовать специально приготовленную клейкую рисовую основу.

Важно помнить, что варёный рис нельзя надолго оставлять при комнатной температуре. В нём могут размножаться бактерии Bacillus cereus, а некоторые образуемые ими токсины не разрушаются при повторном нагревании.

Как хранить готовые аранчини

Лучше всего подавать рисовые шарики сразу после жарки.

Если закуска осталась, охладите её без промедления и уберите в холодильник в закрытом контейнере. Желательно употребить в течение суток.

Разогревать удобнее в духовке или аэрогриле до полного прогревания. Так панировка снова станет более хрустящей.

Итальянские аранчини — отличный способ превратить обычный рис в аппетитную горячую закуску. Хрустящая панировка, нежная рисовая основа и расплавленная моцарелла создают сочетание, ради которого стоит потратить немного времени на приготовление.

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