Творог больше не превращаю в сырники: смешиваю с шоколадом — готовлю нежный десерт без выпечки

Из обычного творога можно приготовить нежный шоколадный десерт, для которого не понадобятся ни духовка, ни сковорода. Вместо привычных сырников достаточно смешать творог с растопленным шоколадом и небольшим количеством сливок. Получится густой крем с насыщенным вкусом, напоминающий начинку шоколадного чизкейка.

Такое лакомство готовится примерно за 15 минут, не считая охлаждения. Особенно удобно разложить массу по небольшим стаканам и убрать в холодильник: через пару часов десерт станет плотнее и приобретёт приятную кремовую текстуру.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

творог жирностью 5–9% — 400 г;

тёмный или молочный шоколад — 100 г;

сливки жирностью 20–33% — 80 мл;

сахарная пудра — 1–2 ст. л. по желанию;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

какао-порошок — для украшения.

Для более нежной консистенции лучше выбирать мягкий творог без выраженных крупных зёрен.

Как приготовить шоколадный десерт из творога

Переложите творог в глубокую миску. Если он зернистый, предварительно протрите через сито или измельчите погружным блендером. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Влейте 50 мл сливок и взбейте массу блендером до гладкой консистенции. Оставшиеся сливки пока отложите. Разломайте шоколад на небольшие кусочки и переложите в жаропрочную миску. Нагрейте оставшиеся 30 мл сливок почти до кипения, залейте ими шоколад и подождите около минуты. Перемешайте до однородности. Если шоколад растворился не полностью, осторожно прогрейте смесь на водяной бане, не перегревая. Дайте шоколадной массе немного остыть: она должна оставаться текучей, но не быть горячей. Добавьте к шоколаду 2–3 ложки творожной массы и тщательно перемешайте. Соедините шоколадную смесь с оставшимся творогом и ещё раз взбейте блендером. Попробуйте десерт. Если сладости недостаточно, добавьте немного сахарной пудры. Разложите массу по креманкам или небольшим стаканам. Уберите в холодильник на 1,5–2 часа.

Перед подачей посыпьте десерт какао, шоколадной стружкой или украсьте ягодами.

Почему десерт получается таким нежным

Главный секрет — однородная творожная основа. После измельчения блендером крупинки творога практически перестают ощущаться, а масса приобретает консистенцию густого крема.

Растопленный шоколад при охлаждении постепенно становится плотнее и помогает десерту держать форму без желатина.

При этом текстура зависит от выбранных продуктов. С мягким творогом получается кремовый десерт, а с сухим зернистым — более плотный.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вливайте горячий шоколад непосредственно в холодный творог. Из-за резкого перепада температур шоколад может быстро застыть мелкими крупинками. Сначала дайте ему немного остыть и смешайте с несколькими ложками творожной массы, а уже затем соединяйте с остальной основой.

Главная ошибка — слишком сухой творог

Если использовать обезжиренный и сильно рассыпчатый творог, десерт может получиться зернистым.

Чтобы исправить консистенцию, добавьте ещё 1–2 столовые ложки сливок и тщательно пробейте массу блендером.

Но не стоит вливать слишком много жидкости сразу. После охлаждения десерт должен оставаться достаточно густым, чтобы его можно было есть ложкой.

Какой шоколад лучше выбрать

Для насыщенного вкуса подойдёт тёмный шоколад с содержанием какао около 50–60%.

Он придаст десерту выраженные шоколадные нотки и умеренную сладость.

Если хочется более мягкого вкуса, используйте молочный шоколад. В таком случае сахарную пудру можно вообще не добавлять.

Белый шоколад тоже подходит, но десерт получится значительно слаще и будет иметь сливочно-ванильный вкус.

Можно ли приготовить без сливок

Да. Вместо сливок можно использовать густой натуральный йогурт или сметану.

Однако шоколад в таком случае лучше растопить отдельно на водяной бане, а затем постепенно соединить с творожной основой.

Со сметаной десерт приобретёт лёгкую кислинку, а с йогуртом получится менее насыщенным.

Важно выбирать густые продукты, чтобы масса не стала слишком жидкой.

Что добавить для разнообразия

Шоколадный творожный десерт легко дополнить другими ингредиентами.

Банан: половина спелого банана сделает вкус мягче и слаще.

Клубника: свежие ягоды добавят приятную кислинку.

Орехи: измельчённый фундук или грецкие орехи создадут контраст текстур.

Апельсиновая цедра: небольшое количество придаст яркий цитрусовый аромат.

Кокосовая стружка: добавит лёгкие тропические нотки.

Добавки лучше использовать умеренно, чтобы сохранить нежную консистенцию творожной основы.

Как красиво подать десерт

Для подачи удобно использовать прозрачные стаканы или креманки.

На дно можно положить немного измельчённого печенья, затем добавить шоколадную творожную массу и украсить поверхность ягодами.

Получится десерт, напоминающий чизкейк в стакане, но без выпечки.

Если хочется более праздничного варианта, можно чередовать шоколадный крем с небольшим количеством взбитых сливок.

Почему десерт не становится плотным

Если после охлаждения масса остаётся слишком жидкой, причина чаще всего заключается в избытке сливок или недостаточно густом твороге.

Также влияет состав шоколада: разные виды содержат неодинаковое количество какао-масла и других жиров.

Чтобы десерт лучше держал форму, не превышайте указанное количество жидкости и используйте качественный шоколад.

При этом не стоит ожидать консистенции плотного желе. Правильно приготовленный десерт должен оставаться мягким и кремовым.

Как хранить готовый десерт

Шоколадный творожный крем необходимо хранить в холодильнике в закрытой ёмкости.

Лучше употребить его в течение 1–2 суток.

Не оставляйте десерт надолго при комнатной температуре, поскольку в его составе есть скоропортящиеся молочные продукты.

Замораживать лакомство нежелательно: после размораживания творожная масса может потерять однородность.

Шоколадный десерт из творога — простой способ приготовить домашнее лакомство без духовки и сложных ингредиентов. Он получается нежным, насыщенным и достаточно сытным. А благодаря сочетанию творога и шоколада привычный продукт превращается в кремовый десерт, который можно подать даже к праздничному столу.

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