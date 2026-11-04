Кухонные полотенца неприятно пахнут даже после стирки: как избавиться от запаха и не испортить ткань

Кухонные полотенца могут выглядеть чистыми, но при этом сохранять неприятный затхлый запах даже после стирки. Особенно часто это происходит с тканями, которыми вытирают мокрые руки, посуду и рабочие поверхности. Обычный порошок не всегда справляется с загрязнениями, накопившимися между волокнами.

Вернуть полотенцам свежесть можно без агрессивных отбеливателей и длительного кипячения. Главное — понять причину запаха и выбрать подходящий режим стирки.

Почему полотенца начинают неприятно пахнуть

Основная причина — сочетание влаги, остатков пищи, жира и микроорганизмов. Если полотенце долго остаётся мокрым, бактерии и другие микроорганизмы получают благоприятные условия для размножения.

Со временем запах закрепляется в ткани. Особенно быстро это происходит, если влажные полотенца складывают в корзину для белья или оставляют на кухне без возможности высохнуть.

Дополнительной причиной может стать избыток стирального средства. Плохо выполосканный порошок или кондиционер оставляет на волокнах налёт, который удерживает загрязнения.

Как правильно отстирать полотенца от запаха

Начните с обычной стирки, но измените несколько привычных действий.

Рассортируйте полотенца по цвету и составу ткани. Проверьте ярлыки с рекомендациями производителя. Сильно загрязнённые участки предварительно обработайте жидким средством для стирки. Загрузите барабан не более чем на две трети, чтобы полотенца свободно перемещались. Выберите максимально допустимую для ткани температуру. Для многих белых хлопковых полотенец подходит 60 °C, но цветные изделия могут требовать более деликатного режима. Добавьте рекомендованное количество стирального средства, не превышая дозировку. При необходимости включите дополнительное полоскание. Сразу после окончания программы достаньте полотенца и полностью высушите.

Нередко этих действий достаточно, чтобы устранить неприятный запах.

Что делать, если обычная стирка не помогает

Если полотенца пахнут даже после правильной стирки, можно воспользоваться кислородным отбеливателем, подходящим для конкретной ткани.

Средства на основе перкарбоната натрия помогают удалять органические загрязнения и запахи. Однако применять их следует строго по инструкции производителя.

Для белых хлопковых полотенец обычно допустима более интенсивная обработка. С цветными тканями нужно быть осторожнее: сначала убедитесь, что средство предназначено для цветного белья.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь перебить затхлый запах большим количеством кондиционера. Он может оставлять на ткани дополнительный слой веществ, снижать впитываемость полотенец и затруднять удаление загрязнений при последующих стирках. Лучше использовать подходящее моющее средство и дополнительное полоскание.

Помогает ли уксус от неприятного запаха

Уксус часто рекомендуют как домашнее средство для освежения полотенец. Однако его эффективность зависит от причины запаха, а регулярное применение может быть нежелательным для некоторых деталей стиральной машины.

Кроме того, уксус не заменяет полноценную стирку с моющим средством и не обеспечивает надёжного обеззараживания ткани.

Особенно важно не смешивать уксус с хлорсодержащими отбеливателями: при таком сочетании может выделяться опасный газ.

Поэтому для регулярного ухода безопаснее использовать средства, предназначенные для стирки конкретного типа ткани.

Почему не стоит кипятить все полотенца подряд

Раньше кухонный текстиль часто кипятили, чтобы избавиться от загрязнений. Но современные ткани не всегда выдерживают такую обработку.

Высокая температура может привести к усадке, выцветанию и повреждению волокон. Особенно чувствительны изделия с синтетическими добавками и декоративной отделкой.

Если полотенце изготовлено из плотного белого хлопка, горячая стирка может быть допустима. Но ориентироваться нужно прежде всего на ярлык.

Как правильно сушить кухонные полотенца

Даже хорошо выстиранное полотенце может снова приобрести неприятный запах, если долго остаётся влажным.

После стирки расправьте ткань и развесьте её так, чтобы воздух свободно проходил между слоями.

Не оставляйте полотенца надолго в закрытой стиральной машине. Также не стоит складывать их в шкаф, пока они полностью не высохнут.

При использовании сушильной машины выбирайте режим, соответствующий составу ткани.

Как часто менять полотенца на кухне

Единого правила для всех семей нет: частота замены зависит от того, насколько активно используются полотенца.

Если ткань постоянно намокает, её лучше менять ежедневно или по мере загрязнения. Полотенца для рук и посуды желательно использовать отдельно.

Если полотенцем вытирали сырое мясо, птицу или загрязнённую ими поверхность, его необходимо сразу отправить в стирку. Для таких задач безопаснее использовать одноразовые бумажные полотенца.

Когда полотенце лучше заменить

Иногда даже несколько правильных стирок не помогают полностью избавиться от стойкого запаха.

Если ткань сильно изношена, плохо впитывает воду, имеет заметные повреждения или продолжает неприятно пахнуть после повторной обработки, разумнее заменить её новой.

Особенно это касается полотенец, которые используются для вытирания чистой посуды.

Неприятный запах кухонных полотенец — не повод сразу прибегать к кипячению или агрессивной бытовой химии. Чаще всего помогает правильная температура стирки, умеренное количество моющего средства и тщательная сушка. А регулярная замена влажного текстиля позволяет предотвратить появление затхлого запаха.

Может быть интересно: