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Люди уходили и не возвращались: три места с пугающей репутацией

Служба новостей Автор статьи
В разных уголках мира находятся леса и горные р...

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Некоторые природные достопримечательности известны не только красотой пейзажей, но и трагическими историями. Исследователь Дэвид Полайдес изучает случаи исчезновения людей в дикой природе, пытаясь найти общие черты между происшествиями.

Американский парк Йосемити ежегодно привлекает путешественников живописными скалами и лесными массивами. Однако за популярными туристическими маршрутами начинаются труднопроходимые территории. Ущелья, пещеры и обширные леса способны серьёзно осложнить поисковые операции.

В Японии мрачную известность приобрёл лес Аокигахара. В интернете распространяется история путешественника, который снимал прогулку на камеру, а затем исчез. По одной из версий, последними кадрами стали деревья, скрытые туманом. Достоверность подробностей этого рассказа установить не удалось.

Российский Хамар-Дабан связан с реальной трагедией 1993 года. Шестеро туристов из группы Людмилы Коровиной погибли во время похода. Единственная выжившая участница рассказала о стремительном ухудшении состояния товарищей. Причины произошедшего продолжают обсуждаться.

Эти истории напоминают, что даже живописные природные места могут представлять серьёзную опасность для неподготовленных путешественников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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