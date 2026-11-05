Люди уходили и не возвращались: три места с пугающей репутацией

Некоторые природные достопримечательности известны не только красотой пейзажей, но и трагическими историями. Исследователь Дэвид Полайдес изучает случаи исчезновения людей в дикой природе, пытаясь найти общие черты между происшествиями.

Американский парк Йосемити ежегодно привлекает путешественников живописными скалами и лесными массивами. Однако за популярными туристическими маршрутами начинаются труднопроходимые территории. Ущелья, пещеры и обширные леса способны серьёзно осложнить поисковые операции.

В Японии мрачную известность приобрёл лес Аокигахара. В интернете распространяется история путешественника, который снимал прогулку на камеру, а затем исчез. По одной из версий, последними кадрами стали деревья, скрытые туманом. Достоверность подробностей этого рассказа установить не удалось.

Российский Хамар-Дабан связан с реальной трагедией 1993 года. Шестеро туристов из группы Людмилы Коровиной погибли во время похода. Единственная выжившая участница рассказала о стремительном ухудшении состояния товарищей. Причины произошедшего продолжают обсуждаться.

Эти истории напоминают, что даже живописные природные места могут представлять серьёзную опасность для неподготовленных путешественников.