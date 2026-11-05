Новости Казани

На неделю ограничат движение по мосту через Каму в Челнах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На неделю ограничат движение по мосту через Кам...

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Мостовой переход через Каму на плотине Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах частично перекроют на неделю. Из четырех полос движения останется только две — дорожники приступят к ремонту деформационных швов.

Специалистам предстоит демонтировать старые швы, подготовить основания, забетонировать и уложить новый асфальт. На время работ проезд будет организован по двум полосам вместо четырех, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Плотина Нижнекамской ГЭС — единственный бесплатный способ пересечь Каму из Челнов в сторону Елабуги, Менделеевска и Казани. Альтернативный маршрут через платную трассу М12 занимает примерно столько же времени — разница составляет около 10 минут. Однако для тех, кто едет в Елабугу, объезд может занять на час больше. Многие сотрудники особой экономической зоны «Алабуга» живут именно в Челнах и ежедневно пользуются этой переправой.

Интенсивность движения на мосту достигает 40 тысяч автомобилей в сутки, а капитального ремонта сооружение не видело 43 года. Первый этап работ прошел в 2022–2023 годах: тогда по контракту на 908,1 млн рублей выполнили карточный ремонт. На второй этап из бюджета Татарстана выделено 8 млн рублей, его планируют провести в 2028 году.

В сентябре на этом участке уже вводили ограничения — движение шло по одной полосе в каждую сторону около месяца, что приводило к часовым пробкам. По данным «Яндекс.Карт», заторы на Набережночелнинском проспекте и проспекте Мусы Джалиля растягивались на 4 километра, а на Казанском проспекте — на 5 километров.

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