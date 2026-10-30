ВТБ сохранил цель по годовой прибыли в 600 млрд рублей

ВТБ не будет изменять цель по прибыли в 600 млрд рублей на текущий год, сообщил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Такого результата мы планируем достичь продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи и чистых процентных доходов, сохранением очень высоких темпов — 20 плюс процентов прироста чистого комиссионного дохода. Кроме того, динамика прироста расходов сокращается, их мы будем уменьшать. И мы надеемся на позитивное развитие фондового рынка и валютного рынка, на котором мы сможем заработать. То есть без этих компонентов мы тоже не соберем этот пазл», - отметил топ-менеджер.

Самым прибыльным с начала года стал третий квартал: за июль — сентябрь ВТБ заработал 182,3 млрд рублей. Это позволило банку преодолеть отставание от прошлогоднего результата и выйти на рост прибыли.

«Ни в один из исторических периодов, первые девять месяцев календарного года, мы не показывали прибыли больше, чем в девяти месяцах 2026 года. 407,5 млрд рублей является рекордной за всю историю группы по девятимесячным результатам», — отметил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

В банке отмечают, что состояние кредитов не ухудшается. Уровень просрочки находится на одном уровне – 3,6%.

«Никаких изменений в долях этого коэффициента ни в юридических лицах, ни в физических лицах не состоялось», - указал Дмитрий Пьянов.



В следующем году прибыль будет не меньше. В частности, в прогноз банк закладывает среднюю ключевую ставку на уровне 13,5% и на конец года – 13%.