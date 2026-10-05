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Уфологи перечислили зоны аномальной активности НЛО в России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Российские уфологи рассказали, в каких регионах...

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Российские уфологи рассказали, в каких регионах страны чаще всего, по их данным, фиксируют необычную активность неопознанных летающих объектов. Одними из таких мест названы Санкт-Петербург и Ленинградская область, сообщает akpars.

По словам исследователей, в распоряжении специалистов есть видеозаписи, на которых запечатлен светящийся объект, пролетавший над городом на Неве. Его происхождение в материале не уточняется. Еще одной точкой, где наблюдали похожие явления, называется Елабуга. За происходящим в этом районе, как отмечается, следят участники группы уфологов-активистов «Казань-Космопоиск».

Южные регионы России также упоминаются среди мест, вызывающих интерес у исследователей. В частности, на Кубани специалисты уже несколько лет изучают появление кругов на полях.

В Приволжском федеральном округе внимание уфологов привлекает Самарская область. Там, по данным исследователей, периодически замечают световые столбы над Жигулями.

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