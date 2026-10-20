Три спорных случая матча с «Локомотивом» оспорил «Краснодар» в ЭСК РФС

Футбольный клуб «Краснодар» направил официальное обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после встречи с московским «Локомотивом» в 11-м туре Российской премьер-лиги. Представители команды выразили несогласие с несколькими решениями арбитров, которые, по мнению клуба, могли повлиять на результат противостояния. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Матч состоялся в Москве и завершился результативной ничьей со счетом 3:3. Обслуживала встречу судейская бригада под руководством Никиты Новикова. После окончания игры краснодарский клуб решил добиться официальной оценки действий арбитров в наиболее спорных моментах.

Основные претензии гостей связаны с эпизодами, в которых участвовал защитник московской команды Жерзино Ньямси. Футболист «Локомотива» дважды оказался в центре ситуаций, вызвавших вопросы у представителей «Краснодара».

Первый спорный момент произошел уже на 12-й минуте встречи. По мнению краснодарской стороны, камерунский защитник допустил серьезное нарушение правил, за которое заслуживал удаления с поля.

Однако главный арбитр не стал показывать футболисту красную карточку, ограничившись предупреждением. Именно обоснованность этого решения руководство «Краснодара» попросило оценить представителей экспертно-судейской комиссии.

Еще один эпизод с участием Ньямси произошел на 35-й минуте. Защитник вступил в борьбу с нападающим гостей Джоном Кордобой, однако судья не зафиксировал нарушения правил.

В краснодарском клубе полагают, что действия футболиста «Локомотива» заслуживали второго предупреждения. Если бы арбитр показал Ньямси еще одну желтую карточку, защитник был бы вынужден досрочно покинуть поле.

Отдельные вопросы у представителей южной команды вызвало взятие ворот на 71-й минуте. В результате этой атаки московский клуб забил второй гол, однако гости считают, что судейская бригада допустила ошибку, засчитав мяч.

По мнению «Краснодара», в ходе голевого эпизода нападающий «Локомотива» Николай Комличенко нарушил правила. Представители клуба считают, что арбитры должны были обратить внимание на действия форварда и принять соответствующее решение.

В официальном обращении краснодарская команда попросила экспертно-судейскую комиссию рассмотреть два решения главного арбитра: отказ удалить Ньямси на 12-й минуте и признание гола «Локомотива» на 71-й минуте. Ситуация на 35-й минуте также упоминается в сообщении о судействе.

Напомним, встреча московской и краснодарской команд получилась результативной. Соперники забили на двоих шесть мячей, однако определить победителя так и не смогли.

После этой игры подопечные Мурада Мусаева набрали 22 очка и расположились на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, оказавшись за пределами первой тройки.

Московский «Локомотив» с 11 набранными баллами занимает 12-е место в чемпионате России.

Теперь спорным судейским решениям предстоит дать оценку экспертно-судейской комиссии РФС. Именно ее заключение позволит установить, насколько обоснованными были претензии краснодарского клуба к работе арбитров.

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