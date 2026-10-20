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В Японии обнаружили окаменелости нового вида кашалота возрастом 15,5 млн лет

Служба новостей Автор статьи
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В центральной части Японии ученые описали новый вид древнего кашалота по окаменелостям возрастом около 15,5 миллиона лет. Останки нашли в префектуре Гумма, а животное получило название Miophyseter gunmaensis. Об открытии 19 октября написала газета The Japan Times.

По результатам изучения окаменелостей исследователи установили, что этот кашалот обладал сочетанием признаков, характерных для современных глубоководных представителей семейства и более древних форм. В частности, у него были хорошо развитые зубы, которые могли использоваться при охоте на мелководье.

Строение черепа также привлекло внимание ученых. В нем находилось выраженное углубление, которое, предположительно, помогало компенсировать воздействие давления воды при погружении на глубину. Развитые подъязычные кости могли обеспечивать втягивание добычи в рот без необходимости захватывать ее зубами.

Останки трех животных обнаружили местные любители палеонтологии. Находки сделали в разные годы — с 1994 по 2011-й — вдоль притоков реки Тоне в префектуре Гумма.

Особую ценность представляет один из образцов, сохранившийся почти в виде целого скелета. По предварительной оценке, он принадлежал молодому животному длиной примерно четыре метра.

Изучение Miophyseter gunmaensis помогает исследовать изменения в строении кашалотов на протяжении миллионов лет. Сочетание древних и современных особенностей дает ученым дополнительный материал для изучения развития способности к глубоководным погружениям и способов охоты у этих морских млекопитающих, сообщает "Самара Онлайн 24".

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