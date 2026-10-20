Кулинария

Яйца больше не отправляю только в омлет: французский киш с беконом и сыром получается сытнее любого завтрака

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить французский киш с беконом и сыр...

ПроКазань

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Яйца, сыр и бекон можно просто пожарить на сковороде, а можно превратить в настоящий французский пирог с хрустящей основой и нежной сливочной начинкой. Именно так готовят киш — знаменитое блюдо, которое одинаково хорошо подходит для завтрака, обеда и ужина.

Особенно популярен киш лорен, родом из французской Лотарингии. В классическом варианте его готовят с беконом и яично-сливочной заливкой, а сыр считается распространённым дополнением. С ним пирог получается ещё более насыщенным и ароматным.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 22–24 см:

Для основы:

  • пшеничная мука — 200 г;

  • холодное сливочное масло — 100 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • холодная вода — 1–2 ст. л.;

  • соль — ¼ ч. л.

Для начинки:

  • бекон — 150 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сливки жирностью 20% — 200 мл;

  • твёрдый сыр — 120 г;

  • чёрный молотый перец — по вкусу;

  • мускатный орех — небольшая щепотка;

  • соль — по необходимости.

Для начинки подойдёт грюйер, эмменталь или обычный твёрдый сыр, который хорошо плавится. Бекон лучше использовать без слишком большого количества жира.

Как приготовить французский киш

  1. Просейте муку в миску, добавьте соль и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Быстро разотрите ингредиенты руками до состояния крупной крошки.

  2. Добавьте яйцо и одну столовую ложку холодной воды. Соберите тесто в шар, при необходимости добавив ещё немного воды. Долго вымешивать его не нужно.

  3. Заверните тесто в плёнку и уберите в холодильник на 20–30 минут. За это время масло снова охладится, а основа будет лучше держать форму.

  4. Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде 4–5 минут до лёгкой румяности. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  5. Натрите сыр на крупной тёрке. В отдельной миске соедините яйца со сливками, добавьте чёрный перец и щепотку мускатного ореха. Перемешайте венчиком до однородности.

  6. Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте охлаждённое тесто и переложите в форму, формируя бортики высотой около 3 см.

  7. Наколите дно вилкой, накройте пергаментом и насыпьте сверху сухую фасоль или специальные керамические грузики для выпечки.

  8. Выпекайте основу 15 минут, затем уберите груз и пергамент. Верните форму в духовку ещё на 5 минут, чтобы дно немного подсохло.

  9. Распределите по основе обжаренный бекон и тёртый сыр. Аккуратно залейте яично-сливочной смесью.

  10. Выпекайте киш примерно 30–35 минут при 180 °C. Начинка должна схватиться по краям, а середина — оставаться слегка подвижной, но не жидкой.

  11. Достаньте пирог из духовки и оставьте на 10–15 минут. За это время начинка окончательно стабилизируется, и киш будет легче нарезать.

Общее время приготовления с учётом охлаждения теста составляет около полутора часов. Если использовать готовое песочное тесто, процесс заметно ускорится.

Почему киш получается таким нежным

Главный секрет французского пирога — яично-сливочная заливка. Во время выпекания она постепенно загустевает, превращаясь в нежную начинку, которая по текстуре напоминает плотный сливочный крем.

Сыр добавляет насыщенный вкус, а бекон — лёгкую солоноватость и аромат копчёностей. Поэтому солить начинку нужно осторожно: бекон и сыр уже содержат достаточно соли.

Предварительное выпекание основы тоже играет важную роль. Если сразу вылить жидкую заливку на сырое тесто, дно может остаться влажным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не взбивайте яйца со сливками слишком интенсивно. Достаточно просто соединить ингредиенты венчиком. Большое количество воздуха в смеси может привести к тому, что начинка сильно поднимется в духовке, а после выпекания осядет.

Как подавать киш с беконом и сыром

Французский пирог хорош как горячим, так и слегка остывшим. На завтрак его можно подать с чашкой кофе и свежими овощами, а на обед дополнить зелёным салатом.

Если хочется разнообразить начинку, добавьте немного обжаренного лука-порея, шпината или шампиньонов. Главное — предварительно удалить из овощей лишнюю влагу, чтобы заливка не стала водянистой.

Готовый киш удобно хранить в холодильнике до 3 дней в закрытом контейнере. Перед подачей его лучше разогреть в духовке при 160 °C в течение 10–15 минут, чтобы основа снова стала более хрустящей.

Такой пирог особенно удобен для семейного завтрака в выходной день. Его можно приготовить заранее, а утром просто разогреть несколько кусочков. Сочетание рассыпчатого теста, нежной сливочной начинки, сыра и бекона делает киш полноценным сытным блюдом, для которого не требуется дополнительный гарнир.

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