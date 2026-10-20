АПС хочет, чтобы ЕС снял санкции против газа из России из-за роста цен

Австрийская партия свободы выступила с требованием временно приостановить ограничения Евросоюза на поставки российского природного газа. Поводом для обращения к правительству стал стремительный рост стоимости энергоресурсов, который, по мнению представителей политической силы, угрожает стране новым энергетическим кризисом. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Австрийской партии свободы.

Представитель партии по вопросам энергетики, депутат парламента Пауль Хаммерль заявил, что федеральным властям необходимо незамедлительно принять меры для сдерживания расходов населения и предприятий на природный газ.

По его словам, одним из возможных решений может стать использование специального кризисного положения в законодательстве Евросоюза. Этот механизм предусматривает возможность временной приостановки запрета на импорт российского газа при определенных обстоятельствах.

Хаммерль призвал австрийское правительство выступить на европейском уровне с инициативой о задействовании соответствующего механизма. Парламентарий считает, что увеличение доступных объемов природного газа на международном рынке способно ослабить ценовое давление.

Помимо изменения санкционной политики, партия предложила пересмотреть действующую в Австрии систему платежей, связанных с использованием природного газа.

В частности, политическая сила выступает за отмену национальной платы за выбросы углекислого газа при потреблении этого топлива. Одновременно предлагается уменьшить специальный газовый сбор до минимального значения, разрешенного законодательством Евросоюза.

Необходимость подобных решений Хаммерль объяснил резким подорожанием энергоресурсов на европейском рынке.

Согласно данным, приведенным в заявлении партии от 19 октября, стоимость природного газа достигла 89,57 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с конца 2022 года. При этом с начала 2026 года цены, по оценке парламентария, увеличились приблизительно втрое.

Дополнительную обеспокоенность представителя партии вызывает состояние национальных газовых резервов. На момент публикации обращения подземные хранилища Австрии были заполнены примерно на 69%.

По мнению Хаммерля, сочетание высоких рыночных цен и недостаточного уровня запасов создает серьезные риски для потребителей и промышленного сектора.

Депутат предупредил, что дальнейшее увеличение стоимости топлива может привести к очередному росту расходов домохозяйств. Для австрийских предприятий дорогие энергоресурсы также означают дополнительные издержки, способные ухудшить их конкурентоспособность.

В партии подсчитали, какую экономию могли бы получить жители страны в случае реализации предложенных мер.

В качестве примера приводится обычное домашнее хозяйство, ежегодно потребляющее около 15 тысяч киловатт-часов природного газа.

По расчетам Хаммерля, отказ от национальной платы за выбросы углекислого газа позволил бы такой семье ежегодно сохранять приблизительно 180 евро. Еще 90 евро можно было бы сэкономить после уменьшения газового сбора.

Таким образом, совокупное сокращение расходов на энергоресурсы составило бы около 270 евро в год для одного домохозяйства с указанным уровнем потребления.

Парламентарий подчеркнул, что государство не должно увеличивать финансовую нагрузку на граждан за счет дополнительных сборов в период существенного роста энергетических цен.

Отдельное внимание представитель Австрийской партии свободы уделил необходимости расширения предложения топлива на международном рынке. По его оценке, восстановление дополнительных каналов поставок природного газа могло бы стать одним из способов противодействия дальнейшему подорожанию.

Хаммерль также выразил опасения относительно положения австрийской промышленности. Высокая стоимость энергии, по его мнению, создает дополнительные трудности для предприятий, которым приходится конкурировать с производителями из других стран.

В завершение депутат призвал федеральные власти не откладывать принятие решений, способных уменьшить затраты потребителей и снизить угрозу нового энергетического кризиса.

При этом предложенные Австрийской партией свободы меры пока остаются политической инициативой. Их реализация потребовала бы соответствующих решений как на национальном уровне, так и в рамках европейского регулирования.

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