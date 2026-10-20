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Асгату Сафарову исполнилось 65 лет — его поздравил Раис Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Асгату Сафарову, руководителю Администрации Раиса Татарстана, исполнилось 65 лет. Поздравление в его адрес опубликовал Рустам Минниханов — запись появилась в официальном канале Раиса республики в МАКС.

«С юбилеем, Асгат Ахметович! Здоровья! Спасибо за вашу работу», — сказано в сообщении.

Публикация адресована лично юбиляру. В ней Раис Татарстана поблагодарил Сафарова за работу и пожелал ему здоровья — это пожелание стало главной частью короткого поздравления.

Сафаров возглавляет Администрацию Раиса Республики Татарстан. Ему исполнилось 65 лет, и именно круглая дата стала поводом для поздравления от руководителя республики.

Текст поздравления размещён в официальном канале Минниханова в МАКС. Там же появилась и сама запись с пожеланиями в адрес юбиляра.

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