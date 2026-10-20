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Как избавиться от торможения телевизора: 4 способа улучшить работу

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Если умный телевизор зависает или медленно открывает приложения, причина может заключаться в настройках беспроводной сети или программных сбоях. Издание XDA перечислило несколько способов устранить такие проблемы без сброса устройства к заводским настройкам.

Автор статьи Парт Шах советует начать с проверки подключения к Wi-Fi. При наличии такой возможности телевизор лучше подключить к сети с частотой 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц нередко оказывается перегруженным, когда к нему одновременно подключено много устройств. Если сеть 5 ГГц не работает, следует проверить конфигурацию роутера.

Также необходимо оценить расположение маршрутизатора. Сигнал может ослабевать из-за стен, мебели и других препятствий. В ходе собственного эксперимента Шах переставил роутер из загроможденного угла комнаты в более открытое место на высоте. Такое размещение помогает уменьшить влияние физических преград на беспроводное соединение.

Следующий шаг — очистка кэша приложений, используемых для просмотра видео. Удаление временных файлов не затрагивает сохраненные учетные записи и настройки. При этом процедура не повышает скорость интернета, но способна помочь при сбоях конкретных приложений.

Дополнительно рекомендуется проверить наличие обновлений для приложений и программного обеспечения телевизора. Установка актуальных версий может устранить ошибки и повысить стабильность работы.

О проблемах, связанных с размещением роутера, ранее сообщало и издание Xataka. В публикации середины октября отмечалось, что установка маршрутизатора за телевизором, внутри закрытого шкафа или на полке среди книг может ухудшить распространение сигнала Wi-Fi. Из-за этого интернет может работать медленнее, а в некоторых комнатах соединение становится нестабильным, сообщает "Самара Онлайн 24".

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