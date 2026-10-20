Новости Татарстана

Миллиард рублей направят на обновление трамваев и путей в Челнах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На обновление трамвайной инфраструктуры Набереж...

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На обновление трамвайной инфраструктуры Набережных Челнов направят 1 млрд рублей. Об этом на заседании городского совета сообщил мэр Наиль Магдеев. Средства пойдут на комплекс работ: подвижной состав, рельсы, контактную сеть и тяговую подстанцию.

Сейчас в городе работают 66 трамваев, которым больше 40 лет. При этом нормативный срок службы таких машин составляет 16 лет. В текущем году Челны рассчитывают получить из Беларуси 11 новых вагонов.

Еще 500 млн рублей на закупку кузовов первой комплектности выделил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Поставка ожидается с октября по декабрь. Подготовкой тележек занимается муниципальное предприятие, что помогает сэкономить: кузов первой комплектности стоит вдвое дешевле готового трамвая.

Магдеев выразил надежду, что программа обновления парка продолжится и в 2027 году. Пока же город получил финансирование на ремонт всей трамвайной инфраструктуры — от вагонов до подстанции.

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