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Лазерная технология поможет безопаснее перерабатывать ядерные отходы

Служба новостей Автор статьи
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Российские исследователи предложили новый способ контроля процессов переработки отработавшего ядерного топлива с помощью лазерных технологий. Разработка позволяет анализировать состав растворов почти в реальном времени и обходиться без регулярного отбора проб.

В создании метода участвовали специалисты Сеченовского университета, компании «Прорыв» и АО «ВНИИНМ» — Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.

Технология объединяет два способа анализа. Рамановская спектроскопия используется для наблюдения за состоянием экстрагента, а метод LIBS помогает определять химические элементы, которые остаются в водной фазе. Такой подход позволяет одновременно получать информацию о двух потоках одного технологического процесса.

Заместитель генерального директора АО «ВНИИНМ» Михаил Скупов отметил, что оперативное получение этих данных имеет ключевое значение для контроля переработки ядерного топлива.

При использовании традиционных методов специалистам приходится брать пробы и направлять их на лабораторное исследование. Это требует дополнительного времени, увеличивает число операций с радиоактивными веществами и приводит к появлению новых радиоактивных отходов.

Лазерный подход позволяет уменьшить объем ручных операций с такими материалами. Благодаря этому можно снизить дозовую нагрузку на персонал и сократить количество образующихся отходов.

На сегодняшний день разработку испытали на лабораторном оборудовании с упрощенными модельными растворами. В дальнейшем исследователи планируют проверить ее на многокомпонентных и облученных средах. Также предстоит подготовить оборудование для дистанционной эксплуатации в реальных производственных условиях, сообщает "Самара Онлайн 24".

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