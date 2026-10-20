Поляки называют эти картофельные клёцки «Копытками»: можно сделать из вчерашнего пюре и подать с жареным луком

Вчерашнее картофельное пюре необязательно разогревать или превращать в привычные котлеты. В Польше из отварного картофеля готовят копытки — небольшие мягкие клёцки, которые особенно вкусны с обжаренным до золотистого цвета луком.

Название kopytka переводится с польского как «копытца». Его блюдо получило благодаря характерной форме: картофельное тесто нарезают небольшими кусочками наискосок. Получается сытный домашний ужин из самых простых продуктов, причём основную часть работы можно сделать за 15–20 минут.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

картофельное пюре — 600 г;

пшеничная мука — 150–180 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

репчатый лук — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чёрный перец — по желанию.

Лучше всего подходит густое картофельное пюре без большого количества молока и масла. Если оно получилось слишком жидким, муки потребуется больше, а сами клёцки могут стать плотнее.

Вчерашнее пюре можно использовать, если после приготовления его своевременно убрали в холодильник и правильно хранили.

Как приготовить польские копытки

Переложите холодное картофельное пюре в глубокую миску. Если в нём остались крупные комочки, разомните их вилкой до однородности. Добавьте яйцо, немного соли и примерно 150 г муки. Быстро перемешайте ингредиенты до образования мягкого теста. Если масса сильно липнет к рукам, подсыпьте ещё немного муки. Не стоит добавлять её слишком много: тесто должно оставаться нежным. Присыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите картофельное тесто на несколько частей и раскатайте каждую в колбаску толщиной около 2 см. Нарежьте колбаски наискосок небольшими кусочками длиной 2–3 см. Именно такая форма считается характерной для польских копыток. Вскипятите воду в широкой кастрюле, посолите и осторожно опустите клёцки небольшими партиями. После всплытия варите копытки ещё 1–2 минуты при слабом кипении. Затем достаньте шумовкой и дайте воде стечь. Пока клёцки варятся, нарежьте лук полукольцами. Разогрейте сковороду со сливочным и растительным маслом. Обжаривайте лук на среднем огне 8–10 минут, периодически помешивая, пока он не станет мягким и золотистым. Добавьте готовые копытки к луку и аккуратно перемешайте. По желанию слегка обжарьте их ещё 2–3 минуты, чтобы на поверхности появилась тонкая румяная корочка.

Подавайте блюдо горячим, посыпав свежемолотым чёрным перцем.

Почему копытки получаются мягкими

Главный секрет польских картофельных клёцок — небольшое количество муки и быстрое замешивание. Если долго работать с тестом, оно становится липким, возникает желание добавлять всё больше муки, и готовые копытки теряют нежность.

Картофель лучше использовать полностью остывший. Такая масса обычно удобнее для формирования, чем горячее пюре.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: сначала сварите одну пробную клёцку. Если она сохраняет форму, можно отправлять в кастрюлю остальные. Если распадается, добавьте в тесто немного муки и осторожно перемешайте.

С чем ещё подавать польские клёцки

Жареный лук — один из самых простых и удачных вариантов подачи. Его сладковатый вкус хорошо сочетается с нежным картофельным тестом.

В Польше копытки также подают с мясной подливой, грибным соусом или растопленным сливочным маслом. Особенно хорошо к ним подходят шампиньоны, обжаренные с луком и небольшим количеством сметаны.

Можно приготовить и более сытный вариант, добавив к луку обжаренный бекон. А если хочется лёгкого ужина, достаточно подать клёцки со свежей зеленью и овощным салатом.

Копытки удобно готовить не только из вчерашнего пюре, но и из специально отваренного картофеля. Главное — не делать тесто слишком крутым и не переваривать клёцки.

Так привычная картошка превращается в совершенно другое блюдо: мягкие клёцки с нежной серединкой и ароматным жареным луком. Простой польский рецепт особенно пригодится, когда после ужина осталось пюре, а подавать его второй раз в том же виде уже не хочется.

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