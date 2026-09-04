Светящийся призрак: рыбаки подняли из Марианской впадины загадочную находку

В Марианской впадине, самой глубокой точке Мирового океана, рыбаки обнаружили необычное морское существо, которого ранее не находили в научных каталогах, сообщает ИА «Кулик».

Находку подняли с большой глубины в районе Бездны Челленджера. Эта часть Марианской впадины уходит почти на 11 километров ниже уровня моря и остается одной из самых труднодоступных зон для исследований.

Существо отличается полупрозрачным телом с необычным рисунком, светящимися участками и вытянутыми плавниками. Его длина составляет около 90 сантиметров. Крупные глаза, как отмечают специалисты, могут указывать на приспособленность к жизни в полной темноте.

Ученые уже провели первичный осмотр находки и исследовали ее ДНК. Однако отнести существо к какому-либо известному виду пока не удалось.

Исследователи признают, что о глубоководной фауне по-прежнему известно недостаточно. Из-за этого точно определить происхождение найденного существа пока невозможно.

Изучение находки продолжается. Не исключено, что в будущем она пополнит список новых видов морской жизни.