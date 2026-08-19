Священник Владислав Береговой раскрыл, как нужно праздновать Яблочный Спас
Священник Владислав Береговой рассказал о традициях празднования Преображения Господня, которое в народе также называют Яблочным Спасом. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
По словам священнослужителя, для православных христиан традиции этого праздника довольно простые.
Накануне верующие приходят на торжественное вечернее богослужение.
Песнопения этой службы посвящены событию Преображения Господня.
Утром в день праздника православные приходят в храм для участия в литургии и причастия.
Береговой подчеркнул, что причастие святых Христовых тайн является главным в любой церковный праздник.
Священник напомнил, что традиция приносить в храм яблоки и виноград связана с прежним сельскохозяйственным укладом.
Раньше люди чаще выращивали плоды сами, а первый урожай винограда и яблок собирали ближе к концу августа.
Часть урожая приносили в храм, тем самым благодаря Бога за собранные плоды.
Сейчас, по словам Берегового, ситуация изменилась: яблоки чаще покупают в магазинах, а выращивают их круглый год.
Поэтому строгого смысла не есть яблоки до Спаса в современных условиях он не видит.
При этом верующие по-прежнему приносят плоды в храм для освящения, а затем едят их дома.
Священник уточнил, что такие яблоки не становятся святыней того же уровня, что святая вода или просфора.
По его словам, речь идет скорее о посвящении и благодарности Богу за урожай.
Береговой также назвал Яблочный Спас красивым и понятным для детей праздником.
Он отметил, что яблоки, сливы и виноград создают особую атмосферу, а участие в храмовой церемонии может произвести на ребенка сильное впечатление.
Отвечая на вопрос о запретах в этот день, священник сказал, что главное — не грешить и не делать зла, как и в любой другой день.
По его словам, в праздник стоит делать добро, сохранять мир и проявлять любовь к окружающим, особенно в семье.
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