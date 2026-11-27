В Казани из-за роста заболеваемости среди взрослого населения поликлиники перешли на удлиненный режим работы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

С 27 числа взрослые поликлиники принимают пациентов с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00, в субботу — с 8:00 до 19:00, в воскресенье — с 8:00 до 16:00. Детские поликлиники работают в будни с 8:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 18:00, в праздничные дни — с 9:00 до 16:00.

Как отметил Лопушов, удлиненный график введен, чтобы у жителей была возможность обратиться за медицинской помощью. Дополнительно в медучреждениях развернуты фильтры, а время работы будут корректировать в зависимости от эпидситуации.

На той же пресс-конференции специалисты напомнили, что дачи и подвалы остаются зоной риска заражения мышиной лихорадкой, поэтому все работы там нужно проводить в средствах индивидуальной защиты.