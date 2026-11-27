Между Казанью и Верхним Услоном открылась зимняя навигация. Первый рейс из столицы Татарстана отправился сегодня в 06:35 от причала речного порта, а обратный — в 06:55. Перевозки выполняет судно на воздушной подушке «Парма-44», которое в ноябре проходило ходовые испытания на Казанке, сообщили во «Флоте РТ».

Время в пути — 15 минут. Взрослый билет в одну сторону стоит 119 рублей, детский — 59,5 рубля. Судно будет ходить по расписанию: из Казани отправления запланированы на 06:35, 07:30, 10:00, 12:00, 16:00, 17:00 и 18:00, из Верхнего Услона — на 06:55, 07:50, 10:20, 12:20, 16:20, 17:20 и 18:20. Часть рейсов выполняется только по будням, часть — по выходным.

Амфибийное судно вмещает до 40 пассажиров и рассчитано на работу при температуре от минус 40 до плюс 35 градусов и ветре до 12 м/с. Как сообщал глава миндортранса РТ Фарид Ханифов, запуск зимних перевозок — первый в истории республики. Летняя навигация в этом году завершилась 10 ноября.