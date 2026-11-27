Отечественную лазерную систему, предназначенную для наблюдения за мозговым кровотоком, впервые использовали во время операции в России. Разработку Сеченовского университета применили специалисты НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

Прибор задействовали во время микрохирургического удаления артериовенозной мальформации головного мозга. Эта патология представляет собой неправильное соединение артерий и вен, из-за которого кровь минует нормальную капиллярную сеть. После удаления мальформации кровоток перераспределяется, поэтому важно следить за состоянием сосудов и кровоснабжением окружающих участков мозга.

Система лазерной спекл-контрастной визуализации позволяет отслеживать кровоток в реальном времени. Для этого камера регистрирует изменения рисунка, возникающего при рассеивании лазерного света в тканях. Затем программа формирует цветовую карту: теплые оттенки показывают более высокую скорость кровотока.

Устройство не нуждается в контрастном веществе и ультразвуковых датчиках. С его помощью можно одновременно оценивать движение крови во всех сосудах, попадающих в поле зрения хирурга, причем наблюдение продолжается в течение всей операции.

По словам врача-нейрохирурга НМИЦ имени Бурденко и старшего научного сотрудника Сеченовского университета Антона Коновалова, разработчикам удалось интегрировать прибор в нейрохирургический микроскоп. Он отметил, что команда стала третьей в мире, создавшей подобную систему.

Разработка уже запатентована. Она прошла испытания на моделях биологических тканей и лабораторных животных, а в отдельных клинических случаях применяется. Однако для более точного понимания того, как технология влияет на решения хирургов и результаты лечения, требуются дополнительные исследования.

Разработчики рассчитывают наладить массовое производство системы. По мнению доцента кафедры анатомии и гистологии человека Сеченовского университета Геннадия Пьявченко, широкое применение устройства в нейрохирургии позволит вывести оценку мозгового кровотока во время операций на новый уровень, сообщает "Самара Онлайн 24".