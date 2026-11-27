В Татарстане расширяют список получателей компенсации за детский сад и пособий для многодетных семей с родителями-инвалидами. Согласно постановлению Кабмина РТ, которое проходит антикоррупционную экспертизу, на поддержку теперь смогут претендовать иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее пяти лет.

Поправки вносятся в два действующих порядка. Первый уточняет, что компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных организациях полагается не только гражданам России, но и иностранцам с пятилетним сроком постоянного проживания в стране. Второй блок изменений касается ежемесячного пособия для семей с пятью и более детьми до 18 лет, где один или оба родителя имеют инвалидность либо хотя бы один ребенок признан ребенком-инвалидом. Такую выплату смогут получать граждане России, постоянно живущие в Татарстане, а также иностранцы и лица без гражданства, прожившие в республике не менее пяти лет.

Кроме того, сокращены сроки принятия решения: отделение профильного центра обязано вынести вердикт о назначении пособия либо об отказе в течение 14 рабочих дней после регистрации заявления со всеми документами и еще в течение одного рабочего дня направить заявителю итоговое решение – по почте или на электронную почту.