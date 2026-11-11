Страховщики назвали самые доступные в обслуживании авто: полный список

Российские автомобили оказались наиболее доступными по стоимости восстановления после дорожно-транспортных происшествий. Средняя страховая выплата по каско для отечественных машин составляет 90 тысяч рублей, тогда как для китайских автомобилей показатель достигает 147 тысяч, а для традиционных иностранных марок — 188 тысяч рублей. Об этом сообщает «За рулём» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах».

Начальник управления аналитики блока заботы о клиентах компании Виктор Толстой рассказал, что после изменений автомобильного рынка в 2022 году ситуация с ремонтом машин разных производителей стала существенно различаться.

Эксперт условно разделил автомобили на три группы в зависимости от доступности запасных частей и сложности восстановления.

Какие автомобили сложнее всего ремонтировать

Наиболее трудная ситуация сложилась с премиальными европейскими марками BMW, Land Rover и Volvo.

По словам Толстого, официальные поставки запчастей для этих автомобилей отсутствуют, а стоимость отдельных комплектующих увеличилась более чем на 150%.

Из-за этого восстановление машин может потребовать значительных расходов.

Несколько лучше обстоят дела с японскими и корейскими автомобилями. Цены на детали для них растут примерно в соответствии с инфляцией.

При этом сложности сохраняются с поставками некоторых технически сложных компонентов.

Частично решить проблему помогает параллельный импорт, в том числе через Объединённые Арабские Эмираты.

Изменилась и география поставок. Если раньше значительная часть запасных частей поступала через Латвию и Польшу, то теперь основными направлениями стали Турция, ОАЭ, Казахстан и Китай.

Почему у китайских автомобилей возникают проблемы с запчастями

Третью группу составляют автомобили китайских производителей. По приведённым данным, их доля в страховом портфеле достигает примерно 54%.

В целом ситуация с комплектующими для таких машин выглядит благоприятнее. Детали обычно доставляют достаточно быстро, а их стоимость увеличивается медленнее инфляции. Некоторые позиции даже дешевеют.

Однако владельцы сталкиваются с другой проблемой — большим количеством марок и частым обновлением модельных рядов.

Производители могут менять поколения автомобилей каждые полтора-три года, поэтому поддерживать крупные запасы комплектующих для всех версий оказывается затруднительно.

Дополнительные сложности создают сторонние изготовители деталей. Иногда запчасть заявлена как подходящая для определённой модели, но при установке выясняется, что её крепления отличаются от заводских.

Виктор Толстой считает одним из способов решения проблемы развитие производства автомобильных компонентов непосредственно в России.

Старение автопарка осложняет обслуживание машин

Доступность запасных частей зависит не только от страны происхождения автомобиля, но и от его возраста.

Средний возраст легковых машин в России составляет 15,5 года. В регионах за Уралом этот показатель превышает 20 лет.

Для автомобилей, давно снятых с производства, поиск необходимых деталей становится отдельной проблемой.

Это особенно заметно при ремонте старых моделей, выпуск оригинальных комплектующих для которых уже прекращён.

Сколько страховщики выплачивают по каско

Согласно статистике «Росгосстраха», средняя выплата по каско среди всех рассматриваемых автомобилей составляет 146 тысяч рублей.

Наиболее низкий показатель среди упомянутых отечественных моделей продемонстрировала Lada Iskra — 52 тысячи рублей.

У кроссоверов российской сборки выплаты заметно выше. Для Tenet T8 средняя сумма составила 182 тысячи рублей, Solaris HC — 134 тысячи, а Xcite X-Cross 7 — 132 тысячи.

Среди традиционных иностранных автомобилей минимальную среднюю выплату по каско зафиксировали у Renault Duster — 107 тысяч рублей.

Значительно дороже обходятся страховые случаи с премиальными внедорожниками. Для Porsche Cayenne показатель достиг 463 тысяч рублей, Volkswagen Touareg — 391 тысячи, а Lexus LX — 282 тысячи.

Самая крупная средняя выплата в приведённой статистике пришлась на Audi Q7 — 753 тысячи рублей.

Однако страховщики уточнили, что по этой модели было зарегистрировано всего 23 выплаты. Поэтому показатель рассчитан на сравнительно небольшом числе случаев.

Какие машины дешевле по ОСАГО

Статистика обязательного страхования также показывает различия между категориями автомобилей.

Средняя выплата по ОСАГО для отечественных машин составляет 69 тысяч рублей. Для китайских моделей — 93 тысячи, а для автомобилей традиционных зарубежных марок — 95 тысяч рублей.

Самые низкие показатели среди российских автомобилей зафиксированы у старых моделей Lada.

Средняя выплата по ВАЗ-2109 составляет 36 тысяч рублей, по ВАЗ-2105 — 39 тысяч, а по ВАЗ-2107 — 43 тысячи.

Среди китайских автомобилей сравнительно небольшие выплаты отмечены у Great Wall Hover — 64 тысячи рублей, Changan CS55 Plus — 69 тысяч и Lifan X60 — 72 тысячи рублей.

В категории привычных иностранных марок минимальные суммы приходятся на бюджетные автомобили прошлых поколений.

Так, средняя выплата по ОСАГО для Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos составляет 53 тысячи рублей, а для Daewoo Nexia — 58 тысяч.

При этом на традиционные иномарки приходится 74% выплат по ОСАГО и около 30% по каско.

По оценке экспертов, такая разница связана с возрастом российского автопарка: автомобили зарубежных марок, приобретённые до изменений рынка в 2022 году, продолжают активно использоваться.

Таким образом, наиболее доступными по средним страховым выплатам остаются отечественные автомобили, особенно старые бюджетные модели. Владельцы премиальных иномарок сталкиваются с более высокими расходами на восстановление, а для китайских машин важной проблемой остаётся совместимость и доступность отдельных запасных частей.

Может быть интересно: