ЕС намерен усложнить доступ на популярные и загруженные курорты

Евросоюз намерен изменить подход к развитию туризма, уделяя больше внимания небольшим городам, сельским территориям и направлениям, которые пока не пользуются массовым спросом. Новая стратегия предусматривает более равномерное распределение путешественников между регионами и сезонами, чтобы снизить нагрузку на популярные туристические центры. Об этом сообщает ИА «Телеинформ» со ссылкой на издание «Турпром».

Европейская комиссия утвердила стратегию устойчивого туризма 4 ноября 2026 года. Документ предусматривает комплекс мер, рассчитанных на реализацию в ближайшие годы.

Одной из основных задач станет решение проблемы чрезмерной туристической нагрузки, с которой сталкиваются известные европейские города.

Почему Евросоюз хочет изменить туристические маршруты

Наибольшее внимание уделяется направлениям, где количество отдыхающих создаёт дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и местных жителей.

Среди наиболее известных примеров называют Венецию, Барселону, Амстердам и Париж.

Большой поток путешественников приносит доход гостиницам, ресторанам и другим предприятиям, но одновременно увеличивает нагрузку на транспорт, коммунальные службы и жилые районы.

Отдельной проблемой становится краткосрочная аренда квартир. В популярных туристических центрах она может влиять на доступность жилья для постоянного населения.

Поэтому европейские власти предлагают оценивать развитие отрасли не только по числу прибывших гостей, но и по тому, какую пользу туризм приносит местным сообществам.

В 2025 году страны Евросоюза приняли около 600 миллионов иностранных туристов. Значительные масштабы отрасли заставляют власти искать способы сочетать экономические интересы с потребностями жителей.

Какие направления планируют развивать

Новая стратегия предусматривает продвижение менее посещаемых территорий и стимулирование поездок вне высокого сезона.

Европейские власти рассчитывают, что путешественники смогут чаще выбирать небольшие города, сельские районы и другие направления за пределами традиционных туристических центров.

Такой подход призван распределить доходы от туризма между большим количеством регионов.

Кроме того, предполагается развивать транспортную доступность и поддерживать предприятия, работающие в туристической сфере.

При этом утверждённая стратегия не устанавливает общеевропейского запрета на посещение популярных достопримечательностей.

Для чего создадут новые системы туристической информации

Для оценки ситуации в отрасли Европейская комиссия планирует развивать цифровые инструменты сбора и анализа данных.

В первой половине 2027 года предполагается создать Европейскую туристическую обсерваторию. Она будет отслеживать основные тенденции, изучать состояние отрасли и предоставлять сведения для разработки управленческих решений.

Ещё один проект — Единое европейское пространство туристических данных. Его полноценное внедрение запланировано на первую половину 2029 года.

Предполагается, что использование достоверной информации поможет регионам лучше планировать развитие туристической инфраструктуры и учитывать сезонные изменения спроса.

Стратегия также предусматривает развитие цифровых технологий, включая искусственный интеллект.

Вместе с тем официальный документ не содержит решения о повсеместной автоматической блокировке бронирований или обязательном отслеживании перемещений личных устройств туристов.

Как путешественники могут отреагировать на изменения

Эксперт по европейскому туристическому рынку Анатолий Ковтун считает, что перераспределение туристических потоков способно вызвать неоднозначную реакцию отдыхающих.

По его мнению, многие иностранцы отправляются в Европу прежде всего ради знаменитых достопримечательностей.

Путешественники хотят увидеть Эйфелеву башню, посетить исторический центр Рима или прокатиться на гондоле в Венеции. Поэтому заменить такие маршруты поездками в малоизвестные населённые пункты будет непросто.

Эксперт допускает, что интерес к небольшим городам и сельскому отдыху проявят опытные самостоятельные туристы и молодые путешественники.

Однако, по его оценке, люди, которые тратят значительные суммы на дальние перелёты, могут не захотеть отказываться от посещения наиболее известных европейских городов.

Ковтун также предполагает, что возможное увеличение стоимости отдыха в перегруженных туристических центрах способно повлиять на выбор направлений.

При этом подобные изменения цен и предпочтений путешественников остаются прогнозом эксперта, а не уже утверждёнными последствиями европейской стратегии.

Когда начнут действовать изменения

Реализация новой туристической политики Евросоюза будет проходить поэтапно.

На 2027 год запланированы первые организационные и аналитические мероприятия. В дальнейшем власти намерены расширять использование туристических данных, развивать сотрудничество между регионами и совершенствовать управление популярными направлениями.

Таким образом, Евросоюз рассчитывает снизить чрезмерную нагрузку на известные туристические центры и одновременно привлечь путешественников в менее посещаемые районы.

При этом документ определяет направления дальнейшей работы, но не вводит единые ограничения на посещение популярных курортов или обязательные квоты для всех туристов.

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