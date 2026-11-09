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Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Современные события в мире могут напоминать о пророчествах, которые содержатся в Священном Писании. Такое мнение высказал православный священник Николай, обративший внимание на три тревожные тенденции в природе и общественной жизни. По его словам, верующим следует задуматься о духовном состоянии человечества, но не поддаваться страху перед возможным концом света. Об этом сообщает ИА «Кулик».

Первым признаком священнослужитель назвал природные катастрофы, которые происходят в разных регионах планеты. Особую обеспокоенность у него вызывают разрушительные наводнения, масштабные лесные пожары и сильные землетрясения.

Отец Николай считает, что подобные происшествия всё чаще становятся частью повседневной информационной повестки. По его мнению, происходящее заставляет вспомнить евангельские предсказания о бедствиях, которые будут сопровождать последние времена человеческой истории.

В подтверждение своих рассуждений священник обратился к словам Иисуса Христа. В Евангелии говорится о голоде, болезнях и землетрясениях, которые произойдут в различных местах перед завершением земной истории.

При этом связь современных природных явлений с библейскими пророчествами представляет собой религиозное толкование, а не научно установленный факт.

Вторым тревожным обстоятельством отец Николай считает постепенное ослабление веры. По его наблюдениям, особенно заметно это проявляется среди представителей молодого поколения, которые всё реже обращаются к религиозным традициям.

Священнослужитель выразил обеспокоенность снижением интереса к посещению храмов и изменением отношения общества к духовным ценностям. Он полагает, что многие люди перестают воспринимать грех как серьёзное нравственное нарушение.

По мнению священника, традиционные представления о добре и зле постепенно уступают место более свободным трактовкам моральных норм. Подобные перемены он рассматривает как свидетельство духовного кризиса современного общества.

Третий признак связан с распространением религиозных учений, которые расходятся с православными канонами. Отец Николай обратил внимание на деятельность людей, называющих себя духовными наставниками и предлагающих последователям собственное понимание веры.

По словам представителя духовенства, раньше подобные идеи преимущественно распространялись через интернет, однако теперь их сторонники активно действуют и за пределами виртуального пространства.

Священник предупреждает, что некоторые проповедники могут искажать христианское вероучение и вводить людей в заблуждение. Особую опасность, по его мнению, представляет ситуация, когда человек принимает подобные утверждения без критического осмысления.

Несмотря на перечисленные опасения, отец Николай призвал верующих не воспринимать его слова как повод для паники. Он подчеркнул, что не стремится запугивать людей предсказаниями глобальной катастрофы или внушать чувство безысходности.

Главной задачей своих рассуждений священнослужитель назвал стремление побудить людей внимательнее относиться к собственной духовной жизни.

По убеждению отца Николая, лучшим ответом на происходящие перемены остаются искренняя молитва, соблюдение евангельских заповедей и сохранение веры. Именно эти действия, считает он, помогают человеку сохранять душевное равновесие в неспокойное время.

Таким образом, священник предлагает рассматривать природные бедствия, ослабление религиозности и распространение противоречащих православию учений как повод для духовного размышления, а не как доказательство неизбежного скорого конца света.

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