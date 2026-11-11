В Казани открылся форум национальных СМИ с участием делегатов из 32 регионов

В столице Татарстана стартовал XI Форум национальных средств массовой информации. Участники уже побывали на обзорной экскурсии по историческому центру Казани, включая Казанский Кремль, познакомились с ключевыми достопримечательностями и культурным наследием региона. Об этом сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Официальная часть форума начнется завтра, 11 ноября, в казанском Центре уникального мастерства (ЦУМ). Организатором выступает РА «Татмедиа», мероприятие проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».

По традиции форум собирает представителей федеральных органов власти, руководителей региональных, областных, районных и национальных изданий, телерадиокомпаний и информагентств. В этом году участие подтвердили около 300 представителей медиа из 32 регионов России, а также делегаты из Абхазии.

Участники обсудят перспективы национальных и региональных медиа в эпоху цифровой трансформации, вопросы информационного суверенитета России, поддержку и развитие языков народов РФ в СМИ. В программе — дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары по цифровой журналистике, визуальному контенту, подготовке репортажей и применению искусственного интеллекта. Центральным событием станет пленарное заседание «Национальные СМИ России: единство в многообразии».