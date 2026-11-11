CICADA8: в 46% компаний авиаотрасли РФ выявлены уязвимости высокого уровня

Почти половина российских предприятий авиационной отрасли имеет серьёзные недостатки в защите цифровых систем, доступных через интернет. Уязвимости высокого и критического уровня выявлены у 46% организаций. К таким выводам пришли специалисты компании CICADA8, изучившие более 300 предприятий. Результаты исследования приводит РБК.

Аналитики оценивали безопасность внешней цифровой инфраструктуры авиакомпаний и других участников отрасли. Проверка показала, что даже небольшое количество доступных через интернет ресурсов не гарантирует защиту от возможных атак.

Какие недостатки обнаружили специалисты

По данным исследования, типичная организация авиационной отрасли использует от пяти до семи доменных имён, около 12 сетевых приложений и пять сетевых адресов.

При этом почти у половины предприятий с небольшим количеством внешних цифровых ресурсов обнаружились признаки известных уязвимостей.

Эксперты связывают такую ситуацию с недостаточным контролем используемых систем, несвоевременной установкой обновлений и ошибками при учёте цифрового оборудования и программ.

Среди наиболее проблемных направлений специалисты выделили недостаточную защищённость сайтов, наличие известных уязвимостей и неблагоприятную репутацию отдельных сетевых адресов.

Насколько защищена российская авиация

По общей оценке цифровой безопасности предприятия авиационной отрасли практически не отличаются от российского бизнеса в целом.

Средний показатель защищённости составил 7 баллов из 10. Для компаний других отраслей соответствующее значение достигло 7,07 балла.

Однако доля организаций с оценкой не ниже семи баллов в авиации оказалась заметно меньше.

Такой результат получили 52% исследованных предприятий авиационной сферы, тогда как по российскому рынку в целом показатель составил 65%.

В компании CICADA8 подчеркнули, что формальное соблюдение требований информационной безопасности не всегда означает отсутствие реальных угроз.

Даже предприятия, проходящие регулярные проверки, могут продолжать использовать устаревшие программы и неправильно настроенные сетевые службы.

Почему угрозу представляют подрядчики

Руководитель одного из направлений CICADA8 Никита Котиков отметил, что важнейшее значение имеет скорость выявления и устранения обнаруженных недостатков.

По его словам, для повышения безопасности предприятиям необходимо ограничивать количество общедоступных цифровых служб, контролировать настройки сетевой инфраструктуры и оценивать риски сотрудничества с подрядчиками.

Особенность авиационной отрасли заключается в тесной взаимосвязи её участников.

Авиакомпании, аэропорты и обслуживающие организации могут пользоваться общими информационными системами или услугами одних поставщиков.

Поэтому взлом инфраструктуры подрядчика способен создать угрозу одновременно для нескольких компаний.

Какие последствия могут иметь кибератаки

Обнаруженные уязвимости потенциально позволяют злоумышленникам атаковать устаревшие системы и получать несанкционированный доступ к корпоративным ресурсам.

Ещё один возможный сценарий — создание поддельных сайтов от имени авиакомпаний для обмана клиентов.

Кроме того, преступники могут использовать похищенные учётные данные сотрудников и представителей подрядных организаций.

Нарушения в работе цифровых служб способны вызвать финансовые потери и затруднения при обслуживании пассажиров.

В РБК напомнили об атаке на «Аэрофлот»

В качестве примера последствий серьёзного происшествия в авиационной отрасли издание привело кибератаку на «Аэрофлот» в июле 2025 года.

Тогда из-за сбоев в информационных системах авиакомпания была вынуждена отменить почти 50 рейсов в аэропорту Шереметьево.

Ответственность за происшествие взяли на себя две хакерские группировки.

После атаки Министерство транспорта России и Росавиация направили авиакомпаниям и аэропортам рекомендации по усилению информационной безопасности.

Специалисты CICADA8 считают, что для снижения рисков предприятиям необходимо регулярно проверять не только собственные цифровые системы, но и инфраструктуру организаций, с которыми они сотрудничают.

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