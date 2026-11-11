Сафонов получил награду за лучший сейв октября во Франции

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем награды за лучшее вратарское спасение октября во французской Лиге 1. Победителя определили по результатам голосования болельщиков и экспертной комиссии чемпионата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Награду 27-летнему голкиперу принёс эпизод встречи седьмого тура чемпионата Франции между «Страсбуром» и парижским клубом.

Матч состоялся 17 октября 2026 года и завершился победой гостей со счётом 3:1.

Какой сейв Сафонова признали лучшим

На 50-й минуте встречи нападающий «Страсбура» Конрад Хардер нанёс опасный удар головой в направлении ворот парижан.

Мяч летел в угол, однако российский голкипер успел среагировать и одной рукой перевёл его в сторону.

На тот момент «Пари Сен-Жермен» уступал со счётом 0:1. Действия Сафонова не позволили сопернику увеличить преимущество.

Позднее парижане сумели переломить ход встречи и забили три безответных мяча.

Всего за матч российский вратарь совершил семь спасений. По итогам игры организаторы чемпионата Франции признали его лучшим футболистом встречи.

Теперь один из этих эпизодов получил отдельную награду по результатам октября.

Как выбирали лучшее вратарское спасение

Для определения победителя организаторы Лиги 1 сформировали список наиболее ярких вратарских действий месяца.

В числе претендентов оказался и Матвей Сафонов, чей результат в матче против «Страсбура» привлёк внимание специалистов.

Итоговая оценка складывалась из голосов футбольных болельщиков и экспертной комиссии.

На мнение зрителей приходилось 55% результата, а оставшиеся 45% определяли эксперты.

По итогам голосования первое место занял российский голкипер «Пари Сен-Жермен».

Статистика Сафонова в нынешнем сезоне

В сезоне 2026/2027 Матвей Сафонов провёл за французский клуб 16 матчей во всех соревнованиях.

За это время он пропустил 17 мячей и четыре раза завершал встречи без пропущенных голов.

Российский вратарь выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2024 года.

Россиянин вошёл в число лучших вратарей мира

Награда за октябрьское спасение стала ещё одним индивидуальным достижением Сафонова.

В конце октября российский футболист занял четвёртое место в голосовании за приз лучшему голкиперу мира по версии французского журнала France Football.

Результаты объявили 26 октября во время церемонии вручения премии «Золотой мяч».

Первое место занял испанский вратарь Унаи Симон. Вторым стал Давид Райя, а третьим — Тибо Куртуа.

Таким образом, Матвей Сафонов получил очередное признание за выступления во французском чемпионате. Его спасение в матче со «Страсбуром» признали лучшим в октябре, а ранее россиянин вошёл в четвёрку сильнейших голкиперов мира по итогам престижного голосования.

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