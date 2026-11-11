В Татарстане не хватает почти 1400 врачей: как власти планируют решать проблему

В системе здравоохранения Татарстана наблюдается острый дефицит кадров. Согласно проекту изменений в региональную программу «Охрана материнства и детства», республике не хватает 1 395 врачей. Наиболее критичная ситуация сложилась с педиатрами (дефицит составляет 68 человек) и акушерами-гинекологами (28 человек).

Чтобы закрыть эти пробелы, власти делают ставку на масштабную подготовку собственных специалистов. В 2026 году выделено 563 места на обучение по программам специалитета и 1 108 мест в ординатуре. Только на специальность «акушерство и гинекология» зарезервировано 68 целевых квот. Дополнительно в этом году планируется привлечь в систему здравоохранения еще 260 врачей дефицитных профилей.

Главным аргументом для привлечения и удержания специалистов остается социальная поддержка. Медикам предлагают единовременные подъемные выплаты, жилищные гранты и социальную ипотеку. Статистика показывает, что эти меры работают: с 2020 по 2025 год медработникам выдали 1 008 квартир, а в 2026 году планируется предоставить еще 300. Всего же с 2012 года различные компенсационные выплаты получили более 1,4 тысячи специалистов.

Для системного подхода к решению проблемы в январе 2026 года при Минздраве РТ начал работу Республиканский медицинский кадровый центр. Его задача — не просто искать сотрудников, но и сопровождать их на всех этапах карьеры: от трудоустройства до увольнения. Также центр займется развитием системы наставничества и внедрением цифровых инструментов для удобного управления персоналом.