Новости Татарстана

В Татарстане не хватает почти 1400 врачей: как власти планируют решать проблему

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В системе здравоохранения Татарстана наблюдается острый дефицит кадров. Согласно проекту изменений в региональную программу «Охрана материнства и детства», республике не хватает 1 395 врачей. Наиболее критичная ситуация сложилась с педиатрами (дефицит составляет 68 человек) и акушерами-гинекологами (28 человек).

Чтобы закрыть эти пробелы, власти делают ставку на масштабную подготовку собственных специалистов. В 2026 году выделено 563 места на обучение по программам специалитета и 1 108 мест в ординатуре. Только на специальность «акушерство и гинекология» зарезервировано 68 целевых квот. Дополнительно в этом году планируется привлечь в систему здравоохранения еще 260 врачей дефицитных профилей.

Главным аргументом для привлечения и удержания специалистов остается социальная поддержка. Медикам предлагают единовременные подъемные выплаты, жилищные гранты и социальную ипотеку. Статистика показывает, что эти меры работают: с 2020 по 2025 год медработникам выдали 1 008 квартир, а в 2026 году планируется предоставить еще 300. Всего же с 2012 года различные компенсационные выплаты получили более 1,4 тысячи специалистов.

Для системного подхода к решению проблемы в январе 2026 года при Минздраве РТ начал работу Республиканский медицинский кадровый центр. Его задача — не просто искать сотрудников, но и сопровождать их на всех этапах карьеры: от трудоустройства до увольнения. Также центр займется развитием системы наставничества и внедрением цифровых инструментов для удобного управления персоналом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Интересное в Казани

день назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

после дизенфекции от блох в квартире как убираться и через сколько

Не у нас

день назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Не у нас

час назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

ремонт холодильников lg цена в Москве

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Не у нас

день назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию

Кулинария

день назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Кулинария

день назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой
Лайфхаки
день назад

2 проверки стиральной машины, если она прыгает при отжиме

Как понять, почему стиральная машина прыгает пр...

Кулинария

16 минут назад

Вместо яичницы готовлю турецкий менемен: помидоры и перец делают завтрак сочным и ароматным

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Не у нас

час назад

Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной РФ перед игрой с Узбекистаном

Не у нас

час назад

В МГУ проводят противоэпидемические мероприятия из-за кори у студента
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
16 часов назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Не у нас

час назад

Липецкий банкрот после поездок на Мальдивы попал в суд

Не у нас

час назад

Сафонов получил награду за лучший сейв октября во Франции

Не у нас

час назад

ЕС намерен усложнить доступ на популярные и загруженные курорты
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
5 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»