Актриса из Татарстана покинула шоу «Большой Куш» на ТНТ

В воскресенье на телеканале ТНТ вышел четвертый выпуск второго сезона реалити-шоу «Большой Куш». Борьбу за главный приз в размере 10 миллионов рублей продолжили десять звездных пар.

Напомним, в начале проекта шоу покинула уроженка Набережных Челнов, актриса Альбина Кабалина. После этого единственной представительницей Татарстана в проекте оставалась телеведущая Камиля Харисова, выступавшая в паре с хоккеистом Петром Карповым.

В начале выпуска Камиля и Петр получили уведомление о том, что находятся в безопасности. Однако их по-прежнему беспокоила неопределенность в отношениях с другими участниками: пара так и не смогла войти ни в одну из коалиций.

Во время завтрака между Юлией Ахмедовой и Катей Гордон произошел конфликт. Поводом стали слова Гордон о биполярном расстройстве Ахмедовой и ее многолетней психотерапии, после чего Юлия не смогла сдержать эмоций.

Затем участники приняли участие в малом испытании. Представителем пары Камили и Петра стал хоккеист, который выиграл финал соревнования и принес своей команде право воспользоваться преимуществом. Пара решила заглянуть в чемодан Юлии Ахмедовой и Алексея Карпенко, подозревая, что именно там находятся деньги.

Позже выяснилось, что попасть в сейфовую комнату участники не смогли из-за нарушения правил. Организаторы сообщили, что Катя Гордон и Светлана Сильваши ранее самостоятельно обменялись чемоданами с Даниэлем Вегасом и Маргаритой Дьяченковой вне официальной церемонии. После вмешательства ведущих обмен был отменен, и Камиля с Петром все же получили возможность проверить выбранный чемодан. Подозрения Камили подтвердились — внутри находились 10 миллионов рублей. При этом своему партнеру она сказала, что чемодан оказался пустым.

В большом испытании участники разделились на команды «сильных» и «умных». Камиля выбрала интеллектуальную часть конкурса, отметив, что у нее два высших образования и магистратура. По итогам испытания их пара заняла второе место, уступив победу Даниэлю Вегасу и Маргарите Дьяченковой.

На церемонии обмена чемоданами между участниками произошел конфликт. Даниэль Вегас обвинил Камилю и Петра в двуличии и заявил, что Камиля угрожала его партнерше. Телеведущая отвергла обвинения, после чего между участниками возникла словесная перепалка.

Во время обмена Даниэль и Маргарита передали свой чемодан Камиле и Петру. После вскрытия выяснилось, что именно в нем находилась черная метка, означавшая выбывание из проекта.

Прощаясь с шоу, Камиля Харисова призналась, что участие в «Большом Куше» стало для нее исполнением мечты и важным жизненным опытом. Она также поблагодарила Петра Карпова за поддержку и совместную борьбу в проекте.

Таким образом, пара Камили Харисовой и Петра Карпова завершила участие во втором сезоне реалити-шоу «Большой Куш».