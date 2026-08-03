Новости Татарстана

Актриса из Татарстана покинула шоу «Большой Куш» на ТНТ

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В воскресенье на телеканале ТНТ вышел четвертый выпуск второго сезона реалити-шоу «Большой Куш». Борьбу за главный приз в размере 10 миллионов рублей продолжили десять звездных пар.

Напомним, в начале проекта шоу покинула уроженка Набережных Челнов, актриса Альбина Кабалина. После этого единственной представительницей Татарстана в проекте оставалась телеведущая Камиля Харисова, выступавшая в паре с хоккеистом Петром Карповым.

В начале выпуска Камиля и Петр получили уведомление о том, что находятся в безопасности. Однако их по-прежнему беспокоила неопределенность в отношениях с другими участниками: пара так и не смогла войти ни в одну из коалиций.

Во время завтрака между Юлией Ахмедовой и Катей Гордон произошел конфликт. Поводом стали слова Гордон о биполярном расстройстве Ахмедовой и ее многолетней психотерапии, после чего Юлия не смогла сдержать эмоций.

Затем участники приняли участие в малом испытании. Представителем пары Камили и Петра стал хоккеист, который выиграл финал соревнования и принес своей команде право воспользоваться преимуществом. Пара решила заглянуть в чемодан Юлии Ахмедовой и Алексея Карпенко, подозревая, что именно там находятся деньги.

Позже выяснилось, что попасть в сейфовую комнату участники не смогли из-за нарушения правил. Организаторы сообщили, что Катя Гордон и Светлана Сильваши ранее самостоятельно обменялись чемоданами с Даниэлем Вегасом и Маргаритой Дьяченковой вне официальной церемонии. После вмешательства ведущих обмен был отменен, и Камиля с Петром все же получили возможность проверить выбранный чемодан. Подозрения Камили подтвердились — внутри находились 10 миллионов рублей. При этом своему партнеру она сказала, что чемодан оказался пустым.

В большом испытании участники разделились на команды «сильных» и «умных». Камиля выбрала интеллектуальную часть конкурса, отметив, что у нее два высших образования и магистратура. По итогам испытания их пара заняла второе место, уступив победу Даниэлю Вегасу и Маргарите Дьяченковой.

На церемонии обмена чемоданами между участниками произошел конфликт. Даниэль Вегас обвинил Камилю и Петра в двуличии и заявил, что Камиля угрожала его партнерше. Телеведущая отвергла обвинения, после чего между участниками возникла словесная перепалка.

Во время обмена Даниэль и Маргарита передали свой чемодан Камиле и Петру. После вскрытия выяснилось, что именно в нем находилась черная метка, означавшая выбывание из проекта.

Прощаясь с шоу, Камиля Харисова призналась, что участие в «Большом Куше» стало для нее исполнением мечты и важным жизненным опытом. Она также поблагодарила Петра Карпова за поддержку и совместную борьбу в проекте.

Таким образом, пара Камили Харисовой и Петра Карпова завершила участие во втором сезоне реалити-шоу «Большой Куш».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

14 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

7 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

уничтожение тараканов ивантеевка

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

мойка двигателей паром в Екатеринбурге

Технологии

10 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Новости Казани

день назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Новости Казани

22 часа назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Новости России

час назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Наука

день назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии
Экономика
15 минут назад

После объединения порты Калининграда перевалили 1,2 млн тонн за полгода

В Калининградской области объединили мощности д...

Технологии

57 минут назад

Мобильная MMO Palworld Online от Garena выйдет в 2026 году

Новости Казани

час назад

Метшин рассказал, как в 9 классе попал в милицию за хулиганство

Технологии

час назад

Компания «Метиз» создала электронный коленный модуль для протезов

Технологии

2 часа назад

Врач: фотодерматит может появиться за пять минут на солнце
Среднемагистральные МС-21: авиаэксперт озвучил ...
Технологии
24 минуты назад

Среднемагистральные МС-21: авиаэксперт озвучил сроки передачи авиакомпаниям

Новости Казани

2 часа назад

В Казани приставы вынудили мать «девочки-маугли» платить алименты

Технологии

2 часа назад

Microsoft оптимизирует Windows 11 для слабых ПК с 8 ГБ ОЗУ

Новости Казани

2 часа назад

Жесткое ДТП с перевертышем на перекрестке в Казани — видео
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой