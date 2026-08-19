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Сборная РФ в сентябре хочет сыграть с участником ЧМ-2026

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сборные России и Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеского матча. Встреча может пройти 25 сентября на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщает Sport24.

По данным издания, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана продолжают согласовывать проведение игры.

Стороны обсуждают регламентные и логистические детали предстоящего матча.

Для сборной России эта встреча может стать частью расширенной программы осеннего учебно-тренировочного сбора.

Ранее сообщалось, что 29 сентября российская национальная команда проведет еще один домашний контрольный матч.

Соперником сборной России в этой игре станет команда Ирана, а сама встреча должна пройти в Казани.

Главные сборные России и Узбекистана ранее провели только один официальный очный матч.

Он состоялся 20 ноября 2022 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

Та игра завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0.

Если встреча в Нижнем Новгороде будет подтверждена, команды обновят историю личных матчей почти через четыре года после предыдущей игры.

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