Сборная РФ в сентябре хочет сыграть с участником ЧМ-2026
Сборные России и Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеского матча. Встреча может пройти 25 сентября на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщает Sport24.
По данным издания, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана продолжают согласовывать проведение игры.
Стороны обсуждают регламентные и логистические детали предстоящего матча.
Для сборной России эта встреча может стать частью расширенной программы осеннего учебно-тренировочного сбора.
Ранее сообщалось, что 29 сентября российская национальная команда проведет еще один домашний контрольный матч.
Соперником сборной России в этой игре станет команда Ирана, а сама встреча должна пройти в Казани.
Главные сборные России и Узбекистана ранее провели только один официальный очный матч.
Он состоялся 20 ноября 2022 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
Та игра завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0.
Если встреча в Нижнем Новгороде будет подтверждена, команды обновят историю личных матчей почти через четыре года после предыдущей игры.
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